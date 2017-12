Duur puntenverlies voor Dongen tegen beloften De Graafschap

4C 4C: ONI klopt ook Oosterhout, The Gunners onderuit

2 december The Gunners zit in de hoek waar de klappen vallen. Na een glijpartij in de verdediging kwam DOSKO op 0-1 en zelfs door middel van een penalty kon The Gunners niet scoren. Beek Vooruit leed een forse nederlaag. RFC wist weinig te creëren en gaf weinig kansen weg, daarom werd er niet gescoord. ONI won op bezoek bij Oosterhout in een derby waar hard werken beloond werd.