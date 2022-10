Dussense Boys wint in slotminuut dankzij rake strafschop Branderhorst: ‘Hij nam zijn verantwoordelijkheid’

Zaterdag 3B+3C+3E Prinsen­land blijft ongeslagen, grote nederlagen voor Klundert en Seolto

Met vier overwinningen op rij en zonder tegendoelpunten is Prinsenland de trotse koploper van de zaterdag derde klasse B. In Dinteloord werd De Jonge Spartaan zonder veel moeite verslagen: 3-0. Tholense Boys liet weinig heel van laagvlieger SKNWK: 6-0. Kogelvangers zag de winst in Kruiningen in de slotseconden wegglippen: 2-2.

29 oktober