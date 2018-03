Dussense Boys wint derby, onverwachte nederlaag Hoge Vucht

zondag 4CDe burenruzie Be Ready versus Dussense Boys is zondag beslist in het voordeel van de bezoekers. Er vielen zeven goals in Hank. De nederlaag van Hoge Vucht tegen degradatiekandidaat OMC uit Dordrecht zag niemand aankomen.

Be Ready-Dussense Boys 3-4 (1-2) 22. Safi Esmati 1-0, 28. Andre Segeren 1-1, 45.+2. Lars Brandenhorst 1-2, 47. Brandenhorst 1-3, 54. Harry Sassen 1-4, 56. Joris de Kok 2-4, 67. De Kok 3-4.

Be Ready-Dussense Boys was op voetbaltechnisch gebied een armzalig duel, maar had desondanks een hoge amusementswaarde. Fouten over en weer, onbeholpenheid, een gemiste strafschop, acht gele kaarten en een rode en een curieus scoreverloop: het waren in Hank de ingrediënten voor een ware derby. ,,In een kwartier geven we de wedstrijd weg," vond Be Ready-trainer Arno de Vries. ,,Verdedigend werden de afspraken niet nagekomen." Teammanager Dian de Ronde van Dussense Boys: "Het was zwaarbevochten, maar uiteindelijk wel een hele mooie derby."

Boeimeer - RFC 2-4 (1-2) - 1-0 Rick Gielen, 1-1 Nick Broeders, 1-2 Martijn Clarijs (pen), 1-3 Jesse van der Ent, 1-4 Maikel Luijbregts, 2-4 Rick Gielen.

,,Het was een matige wedstrijd van onze kant. Desondanks wel een verdiende overwinning. We hadden eerder de wedstrijd moeten afmaken maar we waren niet scherp genoeg vandaag," concludeerde trainer Marco Verschuren van RFC. ,,Ik vond Boeimeer best aardig voetballen met een sterk middenveld", complimenteerde Verschuren de tegenstander nog.

DIA - WDS'1 9 2-1 (1-0) - 1-0 en 2-0 Niek Akkermans, 2-1 Thom Flikweert.

,,We hadden bij de rust al met 3- of 4-0 voor moeten staan. We maakten het echter niet af. Na de 2-0 hadden we alles nog steeds onder controle," keek trainer Martijn Malinka van DIA terug op de gewonnen wedstrijd. ,,We gaven na de pauze de 2-0 te gemakkelijk weg. De tweede helft waren wij de betere ploeg, maar ondanks alles was dit een verdiende overwinning voor DIA", realiseerde WDS'19-trainer Johan Dijkstra zich.

SC Emma - SV Terheijden 1-3 (0-2) - 0-1 Dennis Meeuwissen, 0-2 Tommie van Hooijdonk, 1-2 Maikel steenbakker, 1-3 Max Brouwers.

,,Het is altijd moeilijk bij Emma, maar we hebben een dikverdiende overwinning behaald", was de korte reactie van trainer Frans van Helvoirt van Terheijden.

SC Hoge Vucht - OMC 2-3 (0-1) - 0-1, 1-1 Crea Zimmerman, 1-2 , 2-2 Naim Elazizi, 2-3.

De vele open kansen die niet benut konden worden, dit deels door goed keeperswerk van de OMC-doelman en deels door gebrek aan scherpte bij Hoge Vucht. en het feit dat Hassan Lammou na 20 minuten spelen met rood kon vertrekken waren debet aan de onverwachte nederlaag.

Right Oh - Raamsdonk 3-1 (1-0) - Mitchell de Rooij, 2-0 Arie Eikelenboom, 3-0 Mitchell de Rooij, 3-1 Aaron van de Korput.

De wind die dwars over het veld stond was een scherprechter. ,,We hadden voor de rust al ruim voor moeten staan. Na de 3-0 leek er een monsterscore aan te komen, maar dat viel tegen,"gaf Paul van Dijk van Right Oh aan. 'Op het einde werd het nog spannend, maar toen was het feitelijk al te laat,"zei Raamsdonk-trainer Ricardo Aduguado.

Irene'58 - VCW 3-0 (0-0) - 1-0 Erwin Timmermans, 2-0 en 3-0 Wesley Eestermans

Met een 3-0-overwinning op VCW heeft Irene'58 ineens alle troeven in één hand. Ook omdat Hoge Vucht verloor, neemt Irene'58 de eerste plaats over van de Bredanaars. In de tweede periode heeft Irene'58 met nog drie wedstrijden te spelen nog slechts één punt nodig om deze prijs binnen te halen. De derde periode is met de 3-0 op VCW ook sterk begonnen. VCW daarentegen moet nog hard knokken en de nodige punte binnen gaan halen om niet te degraderen.