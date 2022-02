Dussense Boys vernedert SAB met oorwassing: ‘Met deze eindstand ben ik dik tevreden’

Zondag 4CDussense Boys had van het Bredase SAB meer tegenstand verwacht. SAB miste echter nog al wat spelers en was daardoor niet alleen een speelbal van de wind, maar ook van de spelers van de ploeg uit Dussen. Met een 7-0-nederlaag kon SAB huiswaarts keren. WDS'19 had gehoopt te kunnen stijgen op de ranglijst, maar verslikte zich in SVC. De ploeg uit Standdaarbuiten won in Breda met 1-2. DIA uit Teteringen had een makkelijke middag thuis tegen DEVO. Met een 2-0-overwinning was de score aan de magere kant.

WDS’19 - SVC 1-2 (1-1) - 0-1 Jarco Kerstens, 1-1 Bart van Eekelen, 1-2 Jarco Kerstens.

,,Ten opzichte van vorige week tegen VCW was de eerste helft een stuk beter. Net na rust werd een doelpunt van Ralph de Brouwer van ons wegens vermeend buitenspel afgekeurd. De tweede helft was van beide kanten niet best. Jisk Flikweert had ons in blessuretijd nog naast SVC kunnen brengen. In een één op één situatie lukte het hem niet om de invallende doelman Theo van Viegen te passeren”, sipte WDS'19-trainer Martijn van Wanrooij. ,,Een punt hadden we zeker verdiend.”

,,We hadden het echter eerder af moeten maken”, zei SVC-trainer Joost Hulshof. Kort na rust kwam SVC goed weg toen een doelpunt van Ralph de Brouwer van WDS’19 wegens buitenspel werd afgekeurd.

DIA-DEVO 2-0 (2-0) - 1-0 Kjell Hellemons, 2-0 Delvana.

,,We hebben te weinig gescoord. Met tien of elf scoringskansen hadden er best meer in mogen gaan. Positief is wel dat we de nul hebben gehouden en dat we de tegenstander geen kans hebben gegeven", zei DIA-coach Erik van Rooij.

,,Een dag om snel te vergeten. We hadden moeite om de vrije man te vinden. We verloren vooral op het middenveld en voorin veel duels. Het slechte weer waar iedereen last van had deed ook geen goed aan onze prestatie”, gaf DEVO-trainer Ferry Jansen aan.

Dussense Boys - SAB 7-0 (5-0) - 1-0 Haary Sassen, 2-0 Sem Heijmans, 3-0 André Segeren, 4-0 Harry Sassen, 5-0 Sem Heijmans, 6-0 Justin van den Oudenrijn, 7-0 Jeppe Sassen.

Dussense Boys had geen kind aan een zwak spelend SAB. ,,Het was lastig voetballen met deze wind. We hebben geprobeerd om zoveel mogelijk over de grond te blijven spelen. Met deze eindstand ben ik dik tevreden”, zei Dussense Boys trainer André Vos.

,,We hadden een complete off-day. We misten teveel bepalende spelers. Voor wat nu betreft is het de wonden likken en positief blijven kijken naar de rest van het seizoen”, treurde SAB-trainer Martijn Malinka.

PCP -Right-Oh 4-4 (2-1) - 0-1 Ferhat Karasahin, 1-1 Mustapha Houba, 2-1 Mouhcine Zerouali, 3-1 3n 4-1 Achraf Mejout, 4-2 Mohammed Omar (e.d.), 4-3 Dani Langermans, 4-4 Daniek Maas.

PCP gaf een 4-1-voorsprong uit handen. Geheel onnodig sloeg doelman Omar de bal in eigen doel, 4-2. In blessuretijd lukte het Right-oh om nog de gelijkmaker te scoren. ,,Tot aan de 4-1-voorsprong was er niets aan de hand. Na de 4-2 gingen de kopjes naar beneden en gaven we het weg", baalde PCP-trainer Richard Hoogkamer.

,,Dani Langermans was bij ons de man van de wedstrijd. Bij alle drie de doelpunten na rust was hij betrokken. We zijn met één punt hier de morele winnaar”, stelde Right-oh-trainer Arno Gabriels met een glimlach.

DIOZ - Raamsdonk: afgelast

Terheijden - RFC: afgelast

Noordhoek - VCW : afgelast