Dussense Boys kent goed weekend in strijd om tweede periodetitel

RWB - PCP 6-0 (2-0). 1-0 PCP (e.d.), 2-0 Kevin Remie, 3-0 Michael Rosenbrand, 4-0, 5-0 en 6-0 Alex Huijps.

Het wordt steeds meer de vraag of er nog een ploeg is die RWB nog van een kampioenschap af kan houden. ,,Een beetje geflatteerd", vond PCP-trainer Richard Hoogkamer. ,,Het eerste halfuur waren we beter, maar in de slotfase komen we conditioneel tekort.”

Dussense Boys - Raamsdonk 4-2 (3-1). 1-0 André Segeren, 2-0 Bob Leemans, 3-0 Harry Sassen, 3-1 en 3-2 (pen.) Jordi van de Korput, 4-2 Harry Sassen.

,,We hebben nu weer alles in eigen hand om de tweede periode te pakken. Bij een 3-1-tussenstand miste we nog diverse kansen, maar uiteindelijk pakten we toch de volle winst”, sprak Dussense Boys-trainer Eric van Genderen.

RFC - Terheijden 5-1 (3-0). 1-0 Jeroen Kouwenberg, 2-0 Nick Broeders, 3-0 en 4-0 Joost Blom, 5-0 Kevin van de Heijkant, 5-1 Riemer Dijkstra.

,,We hebben optimaal gebruikgemaakt van het windvoordeel in de eerste helft”, zag RFC-trainer Mo Duzgun. ,,Jeroen Kouwenberg schoot van veertig meter al vroeg de 1-0 in de touwen. Door het betere veldspel en een goede vechtlust zijn we weer helemaal terug”, oordeelde een tevreden RFC-trainer Mo Duzgun. Terheijden-conculega Fred Vrolijk sprak over een collectief falen en een terechte nederlaag voor zijn team.

WDS’19 - SAB 1-1 (1-1). 0-1 Ramon de Bruijn, 1-1 Abdul Avci.

,,Met zoveel blessures in onze groep is het een prestatie om een punt te pakken tegen een sterk WDS’19", oordeelde SAB-trainer Meindert Dijkstra.

DIA - Waspik afgelast.

Right Oh - VCW afgelast.