Dussense Boys en Boeimeer scoren er op los, Irene'58 ruim langs Terheijden

zondag 4CDIA pakte dankzij een 1-2-overwinning bij VCW uit Wagenberg drie punten. Be Ready had de handen vol aan SC Hoge Vugt. WDS'19 en Raamsdonk kwamen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Met zeven doelpunten was Dussense Boys en Boeimeer meer da het kijken waard. Irene'58 won de derby tegen Terheijden.

Terheijden - Irene'58 0-3 (0-2) - 9. 0-1 Amé van den Elshout, 35. 0-2 Wesley Eestermans, 90. 0-3 Eestermans.

De oranjehemden van Tijs van Bragt, gewend om keihard te werken, knalden er van begin af aan in en overbluften de jonge gasten uit Terheijden volledig. Zowel de 0-1 en de 0-2 kwamen vooral voort uit fouten van de Terheijden achterhoede. In de slotfase kopte Eestermans uit een hoekschop van Jacco van Laarhoven de 0-3 keihard binnen.

WDS'19 - Raamsdonk 1-1 (1-0) - 1-0 Koen van Kleef, 1-1 Marvin Blom.

Bij een 0-0-tussenstand stopte doelman Ralf Blankers van Raamsdonk in de 32ste minuut een strafschop van Bayram Avci. WDS'19 had toen al lang voor moeten staan. "We hebben teveel kansen gemist," besefte Johan Dijkstra van WDS'19 zich.

Be Ready - SC Hoge Vught 2-1 (1-0) 1-0 Patrick Stevens (pen.), 2-0 Bas van de Noort, 2-1 Younes Touil.

"Dit was een zwaar bevochten overwinning. Voor rust was het nog wel gelijk opgaand en lieten wij de kansen op 2-0 liggen. Daarna hadden wij onze handen vol aan Hoge Vught", besefte Be Ready-trainer Arno de Vries zich.

Dussense Boys - Boeimeer 4-3 (2-1) - 1-0 Lars Branderhorst, 1-1 Klifford Bonafacia, 2-1 Branderhorst, 2-2 Danny Ummels, 3-2 Jesse Vos, 3-3 Rik Gielen, 4-3 Branderhorst.

"Bij de vroege 1-0-voorsprong leek het een makkelijke middag te worden, maar Boeimeer herpakte zich", gaf trainer Antoine Hoevenaren van de Boys toe. Boeimeer trainer Jack van Zundert was teleurgesteld. "Een gelijkspel was een goede uitslag geweest."

SC Emma - Right Oh 2-0 (1-0) - 1-0 Louis Holzken (pen), 2-0 Martina Shendro.

"Dit was een ongelukkige nederlaag. Over het vertoonde spel ben ik niet ontevreden", gaf trainer Paul van Dijk van Right Oh aan.

RFC - OMC 4-2 (2-2) - 0-1 , 1-1 Jeroen Kouwenberg, 1-2, 2-2 Frank Dikkes, 3-2 Lars Oome, 4-2 Jesse van der Ent.

Het jonge team van trainer Arie Boonstoppel kon na de pauze het verschil maken met de ploeg uit Dordrecht.