Duel Zwaluwe gestaakt vanwege harde wind

Na twintig seconden kreeg Zwaluwe een penalty tegen omdat Ruben In ‘t Veld de bal ongelukkig op zijn arm kreeg: 0-1. ,,Door de harde wind was voetballen onmogelijk”, vertelde Zwaluwe-coach Vincent de Klerk, ,,De scheidsrechter riep de aanvoerders en coaches bijeen om te overleggen, mijn mannen wilden doorgaan omdat we al veel nadeel van de wind hadden. De tweede helft zouden we voordeel hebben.” Er werd nog even gevoetbald, maar enkele minuten later staakte de scheidsrechter alsnog.