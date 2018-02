Duel Groen-Wit en RBC gestaakt, Roosendaal kan titel vergeten

FC Bergen - Hontenisse 0-2 (0-2) 0-1 Alex van Dongen, 0-2 Dennis Malcontent.

FC Bergen is er nog altijd niet in geslaagd om de eerste overwinning te boeken dit seizoen. Ook in de wedstrijd tegen het Zeeuwse Hontenisse moest de ploeg van trainer Patrick Vermeulen het hoofd buigen.

HVV'24 - UVV'40 5-1 (2-0) - 1-0 Roy van Dorsselaer, 2-0 Jeroen Maas, 3-0 Jasper Sponselee, 4-0 Joshua Maas, 5-0 Joshua Geertsen, 5-1 Jonathan van Eerd.

Volgens UVV'40-trainer Johan Gabriëls zakte zijn ploeg door het ijs. ,,Het was echt een dramatische wedstrijd van onze kant. Het veld lag er ook niet optimaal bij, maar dat mag nooit een excuus zijn. We zijn overklast in dit duel en staan weer met beide benen op de grond," aldus Gabriëls.

Steenbergen - Terneuzen 1-1 (1-0) - 1-0 Toni Ngombojao, 1-1 Said Bouzambou.

Steenbergen kreeg in de slotfase nog een aantal kansen om alsnog de drie punten te pakken tegen Terneuzen. ,,In de eerste helft waren wij de bovenliggende partij. Na rust drong Terneuzen wel aan, maar daarna hadden wij weer de overhand. Een overwinning voor ons had terecht geweest," analyseerde Ernest.

Philippine - Victoria'03 0-2 (0-1) 0-1 en 0-2 Oguzhan Kazanci.

,,We waren erg scherp in deze wedstrijd. We klapten er bovenop en wonnen onze duels. Philippine was niet bij machte om ons pijn te doen. Zij misten nog een strafschop, maar wij hadden het eerder al af moeten maken,'' aldus Victoria'03-trainer Ronald van Oeveren.

Groen Wit - RBC 2-1 gestaakt (1-1) - 1-0 Tijn van Galen ,1-1(pen.) Anwar Tarfit, 2-1 Van Galen.

De wedstrijd in Breda werd in de tweede helft gestaakt. De scheidsrechter durfde het niet meer aan na vermeende bedreigingen die hij naar zijn hoofd kreeg geslingerd van de bezoekers uit Roosendaal.

Gastel-Roosendaal 1-0 (1-0) 1-0 Bart Aarssen.

Voor Roosendaal-coach Peter Sweres was het na het 1-0 verlies bij SC Gastel duidelijk. ,,Het kampioenschap kunnen we nu wel vergeten. We zullen ons moeten richten op een periode.'' Bart Aarssen werd de matchwinnaar voor SC Gastel. Aarssen stond halverwege het eerste bedrijf op de juiste plaats om de 1-0 binnen te schuiven: vogelvrij aan de tweede paal, op dezelfde plek als een minuut eerder bij een doorgekopte ingooi.