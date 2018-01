Duel Grenswachters gestaakt na open beenbreuk doelman

Ria W. - Nieuw Borgvliet 3-1 (0-0) 1-0, 2-0, 2-1 Stefan Schoonen, 3-1.

"Dik verdiend verloren, de score had nog veel hoger kunnen zijn" aldus assistent-trainer Jan Lazerom van de bezoekers. "Het besef dat een zege broodnodig was om voor aansluiting te zorgen ontbrak volledig. We hebben op dit moment niets in de vierde klasse te zoeken."

Vivoo - Oostburg 1-2 (0-0) 1-0 Emile van der Beek, 1-1 Timo Bertens, 1-2 Jochem van der Meulen.

"We doen onszelf tekort, na de voorsprong kroop er toch weer onnodig angst in de ploeg," mopperde trainer Rudo Gommers van de thuisclub na. "Op dit moment telt alleen het achterhalen van Nieuw Borgvliet, jammer dat we niet door pakten vandaag."

WVV'67 - Clinge 2-1 (0-0) 1-0 Robin Schipperijn (pen.), 1-1 Thomas Leegwater, 2-1 Schipperijn.

De thuisclub liet Clinge het spel maken en loerde op de tegenaanval. Dat pakte goed uit. WVV-doelman Erwin van de Heuvel stopte bij een 1-1 stand een strafschop.