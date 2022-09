‘Dubieuze penalty’ kost Halsteren een punt tegen AWC Wijchen: ‘De scheidsrechter trapte erin’

vierde divisieVer in blessuretijd ging Halsteren bij AWC Wijchen onderuit, na een dubieuze strafschop die door Jorn Reuvers werd benut: 1-0. Coach Erwin de Nijs had na afloop moeite om zijn welbekende ingetogenheid te bewaren. ,,Het was ronduit schandalig.”

Nog voor de beslissende penalty werden treffers van Jeroen Beerendonk en Achraf Chouiter geannuleerd vanwege buitenspel. In de extra tijd bereikten de emoties bij Halsteren het kookpunt. Een aanvaller van de thuisclub ging in het zestienmetergebied nadrukkelijk op zoek naar de overtreding. ,,Hij dook zowat in de schoot van Thomas van der Spek en de scheidsrechter trapte er met twee beentjes in”, vond De Nijs.

Het was de ontknoping van een wedstrijd waarin Halsteren lange tijd de betere kansen had. De Nijs kon zijn ploeg weinig verwijten. ,,We hebben een uur lang het beste van onszelf laten zien. Daarna werd het rommeliger en opener.”

De bezoekers startten in Wijchen met Danny Doan en Salah Jaddi aan de rechterkant in de basis. Jelle Voermans ontbrak na zijn rode kaart van vorige week. Redwan Zerhouni was niet fit genoeg om te starten. Voor Doan duurde zijn optreden slechts een halfuur. Geblesseerd moest hij zich laten vervangen door Oguzhan Kazanci.

Giovanni Moerland was voor de pauze het dichtst bij de openingstreffer. Het schot van de rechterspits ging juist naast de verkeerde kant van de paal. In het laatste kwartier van de partij kreeg ook AWC kansen op de winst. De partij leek op 0-0 af te stevenen, totdat de bal op de stip ging.

De Nijs baalde van het verlies. ,,Met een deels nieuwe ploeg wil je graag een beloning voor al het werk dat we er met z’n allen insteken.” Met twee gelijke spelen en een verliespartij is de start van het seizoen voor Halsteren ronduit teleurstellend. Komend weekeinde wacht Longa’30.