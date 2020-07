Dubbelrol Van der Sloot bij kleurrijk oefenduel Cluzona: ‘Denk je dat TOP Oss me nodig heeft?’

Overzicht Dit is de competitie-indeling voor het seizoen 2020-2021 in het amateur­voet­bal

10 juli Het aftellen voor de West-Brabantse amateurvoetballers kan nu écht beginnen. Om middernacht gaf de KNVB alle indelingen voor standaardklassen vrij. Grootste verrassing is het weerzien tussen eersteklassers Dosko, Rood-Wit en Unitas'30 in één competitie. Twee niveau's lager zijn Gastel en Virtus ingedeeld in West 2 bij twaalf Zuid-Hollandse tegenstanders. In de zondag vierde klasse bevat elke klasse door overbezetting vijftien teams.