Dubbele paaszege voor De Fendert

De Fendert-DHV 3-0 (3-0) 1-0 Serge Palings, 2-0 en 3-0 Siem Rijnberg.

Voor rust was het pleit al beslist. Volgens De Fendert-coach André Maas was zijn team feller en effectief. ,,Normaal gesproken laten we nogal wat kansjes liggen, nu bijna niet", aldus Maas.