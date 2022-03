DSE ziet titelstrijd weer spannend worden

Er is een einde gekomen aan de ongeslagen reeks van de vrouwen van DSE. FC Eindhoven was te sterk voor DSE en houdt de titelstrijd in leven. Beidde teams staan op 29 punten met een wedstrijd minder gespeeld voor DSE. Er nog niks verloren voor DSE vertelt trainer Peter Baan. ,,Dit was de klapper van de competitie. Als we hier wisten te winnen zouden we op negen punten los komen. Je kon duidelijk merken dat dit Eindhovens laatste hoop was om aan te sluiten en het gat naar ons te dichten. Eindhoven heeft terecht gewonnen en was vandaag de betere partij. Voor ons is het nu van belang om ons te herpakken en te moeten blijven winnen want Eindhoven is een sterke ploeg en zal weinig tot geen punt verlies meer leiden.’’