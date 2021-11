DSE wint ondanks matige tweede helft, Beenackers helpt mager Bavel met hattrick aan zege

Hoofdklasse B

Witkampers - Bavel 0-3 (0-2). 0-1, 0-2 en 0-3 Mandy Beenackers.

Dat Bavel in het Gelderse Laren met 0-3 won, zag Bavel-trainer Jim Verhaart niet terug aan de krachtsverhoudingen. ,,Het was een slechte wedstrijd van onze kant”, vond Verhaart. ,,Witkampers begon sterk aan de aftrap en had binnen de minuut op voorsprong kunnen komen. Een beetje tegen de verhouding in kwamen wij op voorsprong dankzij Mandy Beenackers die opnieuw belangrijk was voor ons. Dat we met 0-2 de rust in gingen, had ik niet verwacht.”

Ook na rust bleef het spel van Bavel slordig. ,,We profiteerden optimaal van de onzekerheid die leek te heersen bij Witkampers achterin. Er zitten bij ons nog te veel speelsters in de ziekenboeg, Mandy Beenackers, die aanvankelijk in het tweede elftal startte dit seizoen, vult het perfect in.”

Fortuna’54 - DSE 1-2 (0-2). 0-1 Nidia Bos, 0-2 Eva Schrauwen.

Vooral de 0-2 van Eva Schrauwen was een pareltje. ,,Een prachtige vrije trap die in de kruising belandde”, glunderde DSE-trainer Peter Baan na afloop. ,,Na rust was het niet goed van onze kant. We konden de bal niet in de ploeg houden en hadden geen controle over de wedstrijd. Fortuna’54 kon er weinig tegenover zetten en hanteerde, net als Nooit Gedacht vorige week, de lange bal. Dat leverden ons geen problemen op.”

Door de uitschakeling in de landelijke beker vorige maand komt DSE volgende week niet in actie. Ook op 21 november staat vooralsnog geen wedstrijd. Het duel tegen Trekvogels is door de Zevenheuvelenloop in Laren vooralsnog uitgesteld. ,,Het is afwachten wat er gaat gebeuren daarmee. Trekvogels wilde het duel omdraaien, maar dan zou de strijd om de eerste periodetitel pas op 24 april beslist worden.”

Eerste klasse D

Orion - OVV’67 3-2 (1-1). 1-1 Wendy de Meulmeester, 2-2 Femke Bol.

Voor dag en dauw reisde OVV’67 af naar Arnhem voor het duel tegen hoogvlieger Orion. Tot tweemaal toe vocht het zich terug in de wedstrijd, maar een laat doelpunt van de thuisploeg zorgde voor de deksel op de neus. Aankomend weekend wacht MZC’11 in de kwartfinale van de districtsbeker.