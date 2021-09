DSE-vrouwen willen de top van de hoofdklasse bestormen: ‘Niemand is onverslaanbaar’

Het social media-team van de DSE-vrouwen draaide vorige zomer overuren. De ene na de andere aanwinst werd aangekondigd. Deze zomer versterkte de club haar gelederen met de nodige Eredivisie-ervaring aan: Nidia Bos en Marthe van Erk, beide voorheen uitkomend voor Excelsior, trokken naar Etten-Leur.

Trainer Peter Baan heeft een behoorlijk sterk arsenaal aan speelsters in zijn selectie om bovenin mee te draaien in de hoofdklasse. Het fundament? Ashley de Bie, Eva Schrauwen, Macha Matheuwissen en captain Fleur van Schaik. Namen met behoorlijk wat hoofdklasse-minuten in de benen.

Terug in de tijd

Volgens Matheuwissen moeten we voor het begin van de huidige selectie meer dan tien jaar terug in de tijd. ,,Zolang is DSE intensief met vrouwenvoetbal bezig”, bevestigt ze. ,,Steeds meer meisjes hebben zich in de jeugd aangesloten bij de club. Nu, tien jaar verder, druppelen de eerste speelsters langzaamaan binnen bij de selectie.”

De selectie breidde zich dusdanig uit dat een tweede elftal niet langer kon uitblijven. Niet alleen doorbrekende jeugdspeelsters, maar ook versterkingen van buitenaf weten de weg naar Etten-Leur te vinden. ,,Het tweede elftal wilde het liefst zo hoog mogelijk instromen, maar dat kan volgens de regels pas in de derde klasse”, legt De Bie uit. ,,Het doel is om het gat tussen DSE 1 en DSE 2 zo snel mogelijk te verkleinen en zo een brede, sterke selectie te hebben.”

Quote Ook buiten het veld weten we elkaar goed te vinden Macha Matheuwissen, speelster DSE-vrouwen

Een stevige fundering ligt er dus al even. Langzaamaan worden de laatste gaten vakkundig weggewerkt en staat er een sterk elftal. Dat, samen met ‘de DSE-tactiek’, moet ervoor zorgen dat DSE komend seizoen meedoet om de bovenste plaatsen van de hoofdklasse, weet ook Schrauwen. ,,Trainer Peter Baan zit er nu al een aantal jaar en we vinden zijn trainingen erg goed. Met de komst van een aantal nieuwe speelsters hebben we een steeds volwaardigere groep op de trainingsavonden. Ook hebben we sinds kort dezelfde trainingstenues, wat past bij de ambities om hogerop te komen.”

'DSE-tactiek’

Die DSE-tactiek staat voor gedurfd, vooruitstrevend voetbal, vat Schrauwen het samen. ,,Achterin moeten we het nog goed dichthouden. Maar hoe meer ervaren deze defensie wordt, des te beter het gaat. We richten ons voornamelijk op de aanval en willen vooral op de helft van de tegenstander voetballen.” Met de komst van Marthe van Erk en de terugkeer van aanvalsters Colinda van der Steen en Nikki Saman lijkt DSE aankomend seizoen weer verzekerd van doelpunten.

,,Het niveau van de tegenstanders is nog moeilijk in te schatten, alle teams zullen flink veranderd zijn. Maar we gaan de competitie met vertrouwen tegemoet, niemand is onverslaanbaar”, klinkt Matheuwissen strijdkrachtig.

Vriendschap

Maar het grootste geheim van DSE? ,,De sfeer binnen de ploeg”, is het drietal over eens. ,,Ook hebben we niet één sterspeelster die het team op haar schouders moet dragen”, vult De Bie aan. ,,DSE is een hechte vriendinnengroep”, vervolgt Matheuwissen. ,,Ook buiten het veld weten we elkaar goed te vinden. We zitten, als het kan, vaak samen op het terras, gaan samen uit. Als we dat op het veld kunnen laten zien, dan is bovenin meedraaien zeker een optie.”