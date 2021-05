DSE Vrouwen versterkt zich met twee eredivisiespeelsters

Bos (24) speelde in het verleden al een jaar voor DSE en maakte vervolgens de overstap naar het eredivisieteam van toen nog Excelsior/Barendrecht.

,,Volgend jaar neem ik het familiebedrijf van mijn vader en oom over samen met mijn broers. Ik heb dan geen tijd meer om vijf of zes dagen in de week op het voetbalveld te staan”, legt Bos haar keuze uit. ,,Ik wist aan het begin van het seizoen al dat dit mijn laatste jaar bij Excelsior zou zijn. In de afgelopen jaren heb ik altijd goed contact gehouden met speelsters van DSE, het was dan ook vanzelfsprekend dat ik terug naar DSE zou gaan.”

Van Erk

Van Erk gaat met Bos mee naar Etten-Leur, de voetballer uit Zundert speelde eerst voor de plaatselijke voetbalvereniging om via het CTO Eindhoven en ADO Den Haag in Rotterdam te belanden. ,,Ik studeer dit jaar af als fysiotherapeut en wil fulltime gaan werken, dat is niet te combineren met voetballen in de eredivisie.”

Van Erk woog haar opties in de regio af. ,,Bavel en DSE spelen op een goed niveau, ik wilde nog niet terug naar Zundert, dan ga je van het hoogste niveau naar de vijfde klasse, die stap is nu nog iets te groot.”

Bos wist dat haar teamgenoot op zoek ging naar een andere club en nam haar mee naar DSE. ,,We vinden het leuk om samen ergens te gaan spelen, dus ik ben bij DSE op gesprek geweest en die gaven me een goede indruk. De keuze was vervolgens ook voor mij makkelijk”, vertelt de 25-jarige middenvelder.