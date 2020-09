DSE-vrouwen ‘terug op aarde’, Bavel krijgt er zes tegen

Hoofdklasse B

DSE - Fortuna'54 1-2 (1-1).

,,Hier hadden we niet op gerekend.” Het zijn duidelijke woorden van Peter Baan, trainer van de vrouwen van DSE. ,,We zijn terug op aarde.” Na een volgens Baan ‘uitstekende voorbereiding’ en dito bekercampagne was er bij de seizoensouverture een 1-2 nederlaag tegen Fortuna’54. ,,Echt geen hoogvlieger”, oordeelde Baan. ,,Maar ze speelden gedisciplineerd.” In de tweede helft kroop die ploeg meer uit haar schulp, terwijl er voor rust alleen werd tegengehouden door Fortuna’54. Fleur van Schaik maakte het enige doelpunt namens DSE. ,,Vijf minuten voor tijd ging het mis. We liepen te lang door met de bal. Het had wat weg van buitenspel, maar daar kunnen we het niet op gooien.”