DSE volledig terug in titelstrijd, OVV'67 heeft geen kind aan Baronie

De dames van DSE maken nog altijd kans op het kampioenschap in de Eerste Klasse D. De achterstand op koploper Nooit Gedacht bedraagt na zondag nog maar twee punten. Nooit Gedacht heeft nog wel één wedstrijd tegoed ten opzichte van de vrouwen uit Etten-Leur.

HOOFDKLASSE B

Bavel - Rigtersbleek 1-1 (1-0).

Bavel domineerde vrijwel de gehele eerste helft. Halverwege de eerste helft scoorde Manousch Michielsen de 1-0 voor de thuisclub. In de fase na de goal gebeurde er vrijwel niets.

Na rust veranderde het spelbeeld en was Rigtersbleek de bovenliggende partij. Via een corner en de daaruit volgende kluts maakte Hilde Veth een eigen goal.

Bavel eindigde de wedstrijd met tien speelsters na een dubieuze rode kaart. Vervolgens moest ook Bavel-trainer Mark van Gils vertrekken vanwege commentaar op de leiding.

EERSTE KLASSE D

OVV'67 - Baronie 4-0 (3-0).

De thuisclub kwam in de derde minuut van de wedstrijd op voorsprong. De ploeg van trainer Patrick van Biezen domineerde de gehele wedstrijd. De 3-0-ruststand was dan ook geen verrassing. Met name de derde goal van Jenneke Knaap was van een hoog niveau: een subliem afstandsschot belandde schitterend achter de keepster van Baronie.

DVC'26 - DSE 1-3 (0-0).

,,De hoop op de titel is weer een klein beetje terug. Koploper Nooit Gedacht speelde gelijk (0-0, red.) dus in theorie zouden we de titel nog kunnen pakken'', aldus een optimistische DSE-trainer Peter Baan.

Na een gelijkwaardige eerste helft zorgde DSE-speelster Niki Saman na rust voor zowel de 0-1 als de 0-2. Een kwartier voor tijd maakte DSE via Colinda van der Steen zelfs de 0-3.

HRC'14 - Schijf 2-1 (0-1).

Halverwege de eerste helft kwam het elftal van trainer Ton van Dongen op voorsprong via een knap ingestudeerde vrije trap. Na rust veranderde het spelbeeld en was HRC'14 meer op de helft van Schijf te vinden. De keepster van Schijf hield haar ploeg meermaals goed op de been. In de allerlaatste officiële speelminuut sleepte de thuisploeg drie geflatteerde punten uit het vuur.

TWEEDE KLASSE F

Antibarbari - Viola 3-0 (1-0).

Viola wist de schade te beperken. ,,We hebben goed tegenstand geboden en ondanks de nederlaag ben ik trots op mijn team", aldus Viola-trainer Walter Wolfenbuttel.

SC 't Zand - BSC 2-1 (0-0).

BSC deed in Tilburg lang mee voor de overwinning maar trok uiteindelijk aan het kortste eind. De Roosendaalse ploeg staat op een keurige vijfde plaats.