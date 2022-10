DSE redt het niet tegen DTS'35

Na de 0-3-zege op DSE is de ploeg uit Ede nu koploper in de topklasse van het vrouwenvoetbal. DSE uit Etten-Leur moet na de winst van vorige week op Ter Leede nu een pas op de plaats maken. ,, We hebben het de eerste helft goed neergezet. We kregen zelfs de betere kansen, maar we missen het scorend vermogen. We hebben heel veel energie in die eerste helft gelegd. We hadden de pech dat zij kort voor rust op een 0-1-voorsprong kwamen. Dan ga je met een teleurstelling de kleedkamer in. Na de pauze zat het er niet meer in. Maar er is geen reden tot paniek, want we zijn heel goed bezig", vertelde DSE-trainer Wil Kuijpers.