DSE profiteert van zwakke fase Schijf, Victoria'03 knokt zich langs Hoeven

DSE - Schijf 5-1 (3-1). 1-0 Pjotr Hendrickx, 1-1 Sven Gesell, 2-1 Pjotr Hendrickx (pen.), 3-1 Bart Naalden, 4-1 Pjotr Hendrickx, 5-1 Rik Soethout.

,,Met een zure penalty kwamen we op 2-1 waarna we vanaf de aftrap de 3-1 maakten", zag DSE-trainer Peter Sweres. Schijf-trainer Jan Hereijgers baalde van de twee doelpunten kort op elkaar op slag van rust. ,,Tot de penalty hadden wij het betere van het spel. De scheids legde op voorhand uit wat wel en wat geen hands was, uiteindelijk sprak hij zichzelf tegen door een penalty te geven voor dit moment.”

Sprundel - Terneuzen 2-3 (0-1). 0-1 Ayden Davies, 0-2 Hakan Başağaç, 1-2 Justin Buurstede (pen.), 1-3 Hakan Başağaç (pen.), 2-3 Thijs Melissen.

Een op papier verzwakt Sprundel wist goed mee te voetballen met Terneuzen. ,,Na de aansluitingstreffer van Justin Buurstede brachten we een extra spits en speelden we opportunistisch. Ons spel bood hoop voor de rest van het seizoen", aldus trainer Patrick Arnouts.

UVV’40 - VVR 3-0 (0-0). 1-0 Sebastian de Meijer, 2-0 Jeroen Maas, 3-0 Sebastian de Meijer.

Met een krappe selectie en de nodige blessures en vakantiegangers kwam VVR tekort in Ulvenhout, zag Mark Schuiten. ,,UVV’40 mocht van ons de bal hebben en wij bleven wat hangen.” Dat zag ook UVV’40-trainer Jeroen Polman. Toen centrale verdediger Sebastian de Meijer rond het uur in de spits ging lopen, werd de ban gebroken. ,,Hij is van nature een spits, maar ik had hem deze wedstrijd nodig in de verdediging”, aldus Polman.

Zundert - Groen Wit 4-0 (2-0). 1-0 Wessel Delcroix, 2-0 en 3-0 Siemen Boomaerts, 4-0 Bas Englebert.

Zundert-trainer Jack Sweres sprak van een mooie opsteker. Volgens Groen Wit-trainer Martijn van Galen was de tegenstander van zondag ‘gewoon een maatje te groot’. ,,We wisten van tevoren dat het lastig zou worden, zijn een jonge ploeg in opbouw en Zundert is wat mij betreft een titelkandidaat.” Voor de jonge Bas Englebert werd het een wedstrijd om nooit te vergeten: ,,Hij stond koud in het veld of hij kopte al raak”, aldus een opgetogen Jack Sweres.

Hoeven - Victoria'03 1-2 (1-1). 0-1 Jovanni van Nijnatten, 1-1 Stijn Kerstens, 1-2 Björn Verwater (pen.).

Linksbuiten Jovanni van Nijnatten kwam deze zomer over van Sprundel en liet zich direct gelden. Zijn volley in de vierde minuut stuiterde via de grond over Hoeven-doelman Arthur Raaymakers heen: 0-1. Juist op het moment dat Victoria’03 via Jari Voeten en Sharushan Ponnudurai op 0-2 had moeten komen, scoorde Hoeven in een tegenaanval de 1-1 via Stijn Kerstens.

Niels Buijs was vlak voor rust de grote pechvogel aan de kant van Hoeven. Bij een onschuldig ogend duel was er een knak over het gehele sportpark hoorbaar. De ernst van de blessure is vooralsnog niet vastgesteld.

Via een wat makkelijk gegeven strafschop schoot Victoria’03-aanvoerder Björn Verwater vlak na rust de 1-2 op het scorebord. Het leek onbewust het signaal voor het begin van een felle derby-ontknoping te worden. In een kort tijdbestek trok scheidsrechter Ronald Mol drie gele kaarten.

Wie geen kaart kreeg, was Hoeven-aanvoerder Patrick Suijkerbuijk. De linksback wilde na ongeveer een uur spelen met een snelle inworp Victoria’03 pijn doen, maar kreeg de bal pas laat in zijn bezit. Nadat Victoria’03-supporters meerdere pogingen nodig hadden om de bal over de dug-out te gooien, stond trainer Mathijssen een snel vervolg van de wedstrijd in de weg. Toen scheidsrechter Mol daaropvolgend de aanvoerder ook nog een stopteken gaf en in discussie ging met twee spelers, pakte Suijkerbuijk zijn moment en gooide de bal in het gezicht van Mathijssen. Achteraf kan Suijkerbuijk er wel om lachen. ,,Ik zei al tegen hem: Je bent ook geen haar veranderd. Waarna ik in de heat of the moment de bal tegen hem aangooide. Dat hoort erbij in zulke wedstrijden, hé.”

De gasten uit Oudenbosch hadden het tot aan de 99ste minuut lastig, zeker nadat Hoeven-verdedigers Joost Blaauwhof en Ralf van de Riet mee in de spits gingen voetballen. Victoria’03 leek door deze opportunistische tactiek de 1-3 te maken, maar werd onterecht teruggefloten vanwege buitenspel. Hoeven zelf was niet bij machte om Victoria’03-doelman Van den Bergh serieus te testen.