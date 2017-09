DSE overvleugelt Internos: 'Zij zijn banger van ons dan wij van hen'

Dat ene bekerduel van ondertussen al weer heel wat jaartjes geleden. Middenvelder Alex van Dorst (25) was er bij, als speler van DSE. Het grote Internos kwam op bezoek bij het kleine broertje dat de huid duur verkocht. Na verlengingen stond de 1-1 nog op het bord. De strafschoppen zorgden voor de beslissing, in het nadeel van DSE. Van Dorst weet het nog als de dag van gisteren. ,,Ze durfden niet te juichen."

Quote Reken er maar op dat er zat mensen bij die club rondlopen die dit seizoen de ranglijst angstvallig volgen. Marc van der Linden over Internos. De rivaliteit tussen beide bespelers van sportpark Hoge Neerstraat is er nog steeds. Misschien is hij wel groter dan ooit. Dit seizoen treffen de ploegen elkaar in competitieverband, voor het eerst sinds mensenheugenis. Het beloven pikante duels te worden. Marc van der Linden begint aan zijn vijfde seizoen als trainer bij DSE. Daarvoor was hij drie jaar assistent. Hij loopt lang genoeg rond bij de club om te weten hoe de twee derby's leven. Eén ding weet hij zeker. ,,Zij zijn banger van ons dan wij van hen." Bij de verjongde en deels vernieuwde selectie van Internos speelt de rivaliteit minder, verwacht hij. ,,Maar reken er maar op dat er zat mensen bij die club rondlopen die dit seizoen de ranglijst angstvallig volgen."

Volledig scherm Thomas Laming in actie voor Virtus. Zijn huidige club DSE dreigt dit seizoen boven voormalig grootmacht Internos uit te torenen. © ron magielse / pix4profs Spits Thomas Laming (25) heeft het eerstkomende duel met de erfvijand al met rood in zijn agenda omcirkeld. De datum kent hij uit zijn hoofd: zondag 22 oktober, DSE speelt thuis. Laming is terug op het oude nest, na twee seizoenen zijn geluk buiten de deur te hebben gezocht. Spijt van zijn tijd bij Roosendaal en Virtus heeft hij niet. ,,Ik kreeg de kans om hogerop te kijken. Zo'n gelegenheid moet je aangrijpen."

In een grijs verleden heeft Laming trouwens nog de kleuren van Internos verdedigd. Het befaamde bekerduel tegen DSE maakte hij destijds mee vanaf de kant. Een plek in de basis bij Internos was op dat moment voor hem nog te hoog gegrepen. ,,Het niveauverschil tussen beide clubs was toen nog groot. Bij DSE speelde je voor de gezelligheid. Internos was presteren. Er werd daar toch een beetje neergekeken op DSE." Na de nivellering liggen de zaken volgens Van Dorst helemaal anders. ,,Sportief is er geen enkele reden meer om als speler naar Internos over te stappen."

Van der Linden gaat nog een stapje verder. ,,De rollen zijn omgedraaid. Ik denk dat wij hen in tal van opzichten hebben overvleugeld." De trainer wijst op het alsmaar groeiende aantal jeugdleden bij DSE, de stabiliteit van de organisatie en het positieve imago van de club in de stad. ,,Nu is het aan ons om dat ook op het veld te laten zien."

Valreep

Quote We moeten dit jaar in ieder geval twee wedstrijden winnen, dan is het seizoen geslaagd. Marc van der Linden over de derby's tegen Internos. De coach is blij met zijn brede selectie, waar zijn voorganger Peter Baan al de basis voor legde. Hij wijst ook op de sterke A-jeugd van de club. ,,Er komt een goede lichting aan." Vorig seizoen wist DSE zich op de valreep te redden in de vierde klasse, via de nacompetitie. Van der Linden rekent er op dat het dit jaar beter gaat, ook al omdat er met Laming scorend vermogen bij is gekomen. Net als Van Dorst moet hij met zijn ervaring het team op sleeptouw nemen. ,,We gaan voor een plek tussen vijf en zeven."

Ondertussen wordt bij DSE volop ingezet op de toekomst. Bredanaar Van der Linden, zelf docent aan Fontys Hogeschool in Tilburg, gelooft in die aanpak. ,,Er wordt volop geïnvesteerd in kennis bij jeugdleiders. We willen graag uitstralen dat we een warme club zijn. Het voelt als een dorpsclub. Ik ben op m'n plek."

Volledig scherm Trainer Marc van der Linden is al jaren actief bij DSE. © foto Edmund Messerschmidt Van der Linden gooit lachend nog wat olie op het vuur. ,,We moeten dit jaar in ieder geval twee wedstrijden winnen. Dan is het seizoen geslaagd." Het is dollen natuurlijk. Ook bij DSE overheerst het gezonde verstand. Mogelijk wordt de derby verplaatst naar zaterdagavond. ,,We moeten genieten van de ambiance en de rivaliteit op een gezonde manier uitvechten."

fusieplannen

Het woord Internos wordt tijdens het gesprek met DSE-coach Van der Linden en zijn spelers slechts bij uitzondering in de mond genomen. Eerder gaat het over 'daar' en 'verderop' als de zusterclub genoemd wordt. Toch wordt gesproken over een fusie op afzienbare termijn, met name vanuit de gemeente Etten-Leur.

Door de gemeentelijke bril lijkt het ook een logische keuze. Internos ziet het ledenaantal dalen en sommige velden op het sportpark worden daardoor niet gespeeld. Voor de gemeente is het kapitaalsvernietiging. DSE houdt de boot vooralsnog af. Internos stemde eind vorig jaar tijdens een ledenvergadering al tegen een fusie. ,,Het werd al snel duidelijk dat een fusie niet gewenst is", stelde Internos-voorzitter Ton Luijten destijds.