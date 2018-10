DSE overklast DIOZ, HSC'28 nu al in zwaar weer

zondag 4BHSC'28 maakt vooralsnog een ongelukkige rentree in de vierde klasse. De ploeg uit Heerle is na vier wedstrijden nog altijd zonder punten. Volgende week gaat het op bezoek bij koploper EMMA.

BSC - Emma 3-3 (1-2) 1-0 Steven van Ginderen, 1-1 Maikel Steenbakker, 1-2 Cristina Shendro, 2-2 Guilliano Wierikx (pen.), 2-3 Joey Steenbakker, 3-3 Wierikx (pen.).

,,Het was een echte topper", zei BSC-trainer Rick Schimmel na afloop. ,,Nadat Emma met tien kwam mogen ze natuurlijk niet op voorsprong komen in de slotfase. Al met al is 3-3 een terechte uitslag."

DSE - DIOZ 5-0 (3-0) 1-0 Pieter Foesenek, 2-0 Pjotr Hendrikx, 3-0 DIOZ (eigen doelpunt), 4-0 Cas Nooren, 5-0 Thomas Laming.

,,Een zakelijke overwinning", zo omschreef DSE-coach Willem Lambregts de wedstrijd tegen DIOZ. ,,We waren sterk aan de bal en speelden echt goed voetbal."

GSC/ODS - Sprundel 1-0 (1-0)

,,Een totale offday", baalde Sprundel-trainer Jack Verlaar. ,,We hebben in deze wedstrijd niks gecreëerd. Het was ontzettend slecht."

Noordhoek - Gesta 1-1 (1-1) 0-1 Frits Verheijen, 1-1 Sven Reuvers

Noordhoek-trainer Hans Korteweg sprak van een 'terechte uitslag'. ,,We waren een beetje tam. Gesta probeerde het tempo eruit te halen en wij konden ons daar niet tegen wapenen", aldus Korteweg.

RSV - NSV 5-2 (1-0) 1-0 Rick Woestenberg, 2-0 Jordy Stes, 3-0 Richard Schijven (pen.), 4-0 Woestenberg, 4-1 Martijn de Bruijn, 4-2 Wouter van Wezel, 5-2 Jolan Schrauwen.

,,We hebben de tegenstander vanaf de eerste minuut bij de keel gegrepen", zei RSV-trainer Marco Klijs na afloop. ,,We waren heer en meester, maar verzuimden om een monsterscore neer te zetten."

Grenswachters - Wernhout 3-4 (2-1) 1-0 Roy Belde, 2-0 Jordy van Gastel, 2-1 en 2-2 Maikel Zagers, 2-3 Mathieu Rombouts, 3-3 Belde, 3-4 Rombouts.

,,Vier gespeeld en drie punten. Dat is niet des Grenswachters", zei trainer Patrick Arnouts.