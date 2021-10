DSE krijgt deksel op neus tegen UVV'40, Groen-Wit geeft voorsprong weg in topper tegen Terneuzen

zondag 3aIn blessuretijd liep DSE in eigen huis tegen een zure nederlaag aan tegen UVV'40. Schijf won voor de tweede week op rij in Zeeuws-Vlaanderen. Groen-Wit had in eigen huis de koppositie kunnen overnemen van HVV'24, dat niet in actie kwam, maar gaf een 2-0-voorsprong weg tegen Terneuzen. VVR kwam opnieuw niet in actie vanwege het hoge aantal coronabesmettingen binnen de selectie.

DERDE KLASSE A

Hoeven - Sprundel 1-1 (1-1). 1-0 Juup Sonnemans, 1-1 Gijs Hermans.

Hoeven-trainer Gijs Smulders zag zijn ploeg bij een 1-0-tussenstand een penalty missen. ,,Vorige week schoot Jurgen Pertijs nog onbetwist in de kruising, nu stopte de doelman van Sprundel zijn inzet. Als die 2-0 valt, krijg je een andere wedstrijd. De tweede helft was voor ons, we creëerden mogelijkheden, maar het vizier stond niet op scherp.” Sprundel pakte het eerste punt dit seizoen. ,,Eerste helft, ondanks de tegengoal, waren we de bovenliggende partij", vond Sprundel-trainer Patrick Arnouts. ,,Van onze kant heb ik goed voetbal gezien, hier kunnen we mee verder.”

Philippine - Schijf 0-1 (0-0). 0-1 Dennis van Nijnatten.

Opnieuw een fijne busreis terug uit Zeeland voor Schijf. Een paar minuten voor tijd schoot Dennis van Nijnatten zijn ploeg naar de overwinning. ,,Degene die als eerst zou scoren, zou winnen", ervoer Schijf-trainer Jan Hereijgers. Na rust kregen beide ploegen het door de weersomstandigheden lastiger. ,,Op de counter konden we wat creëren. Ik ben blij dat we de overwinning over de streep trokken.”

DSE - UVV'40 2-3 (1-0). 1-0 Pjotr Hendrickx, 1-1 Lucas Umar, 1-2 Bart de Koning, 2-2 Pjotr Hendrickx, 2-3 Thomas Maas.

DSE zoekt de nederlaag vooral bij zichzelf. ,,Voor de tweede keer op rij zijn we niet in ons doen", vond DSE-trainer Peter Sweres. ,,Vlak voor rust viel de 1-0 voor ons, toch gaf ik aan dat we beter moesten voetballen. Na rust was het goed, kregen we wat mogelijkheden en werd de zuivere 2-0 onterecht afgekeurd. Daarna liepen we tegen twee identieke tegendoelpunten aan. We moeten achterin lering trekken om de restverdediging te bewaren. De 2-3 in blessuretijd was heel zuur.”

Door ziekte stond UVV’40-trainer Jeroen Polman niet langs de lijn. Toch had hij nauw contact met assistent Edwin Heestermans. ,,We moesten behoorlijk wat schuiven met de posities, dat maakt deze overwinning allemaal maar mooier. De jongens hebben een hele mooie prestatie geleverd. ”

Victoria'03 - Clinge 3-0 (2-0). 1-0 Sjoerd Renne, 2-0 (pen.) en 3-0 Jari Voeten.

Victoria'03-trainer Danny Mathijssen zag zijn ploeg eindelijk overtuigend voetbal op de mat leggen. ,,Zeker negen spelers verdienden een dikke voldoende", vertelde Mathijssen. ,,Ik zag bij mijn ploeg veel meer beleving dan tijdens de eerste drie speelrondes. We waren duidelijk beter en speelden het na rustig uit.”

Groen Wit - Terneuzen 2-3 (1-0). 1-0 Jop van Galen, 2-0 Kevin de Haan, 2-1 en 2-2 Bart van Hanegem, 2-3 Sinan Coban.

,,Het was een hele spannende pot waar een gelijkspel niet had misstaan”, zei Groen Wit-trainer Martijn van Galen. ,,We hebben keihard geknokt, maar net iets te weinig gekregen. Bij Terneuzen viel sterspeler Sinan Coban nog in, die uiteindelijke het verschil maakte.”

Steen - Zundert 1-1 (1-0). 1-0 Steen, 1-1 Fabian Nelemans.

,,We maken in blessuretijd de 1-1, maar hadden deze wedstrijd gewoon moeten winnen”, baalde Zundert-trainer Jack Sweres. ,,Na de 1-0 hadden we nog tijd genoeg om op zoek naar de drie punten te gaan. Echter gingen we haasten en heel onzorgvuldig spelen. We zitten in een mindere fase en de meeste spelers hebben een mindere vorm, maar aan hard werken ligt het niet.”

HVV’24 - VVR afgelast wegens coronabesmettingen bij VVR.