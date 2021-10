DSE knokt zich na rust terug tegen Zundert, Groen-Wit haalt uit tegen Sprundel

zondag 3aMet een 0-2 ruststand en een groot overwicht op het veld leek Zundert gistermiddag freewheelend op weg naar een eenvoudige zege bij een lamlendig DSE. Na rust kantelde het duel volledig en kwam de thuisclub op basis van inzet terug tot 2-2. Victoria’03 revancheerde in eigen huis na de 4-1-nederlaag bij Terneuzen, maar desondanks was trainer Danny Mathijssen niet tevreden.

Victoria’03 - Steen 4-0 (1-0). 1-0 Jari Voeten, 2-0 Sjoerd Renne, 3-0 Voeten, 4-0 Jovanni van Nijnatten.

Victoria’03-trainer Danny Mathijssen vond zijn ploeg ondanks de ruime overwinning ‘aan de bal ontzettend matig’. ,,We winnen zeker terecht en kunnen gelukkig naar boven kijken, maar in balbezit waren we ontzettend slordig.”

Schijf - Clinge 0-2 (0-2). 0-1 Royan Seghers, 0-2 Thomas Leegwater.

,,Tot aan de 0-1 hadden we het betere van het spel, daarna kwam Clinge beter in de wedstrijd”, zag Schijf-trainer Jan Hereijgers. ,,Uit de omschakeling maakten zij voor rust nog de 0-2. Na rust probeerden we wel, maar scoren lukte niet.”

HVV’24 - Hoeven 1-0 (1-0). 1-0 Tim de Feijter.

Hoeven kreeg in Hulst te weinig, vond niet alleen Hoeven-trainer Gijs Smulders. ,,We kregen voor rust drie uitgespeelde kansen, maar scoorden niet. Zij scoren vervolgens uit hun enige kans voor rust wel. Bestuursleden en supporters van de tegenstander vonden ook dat wij veel te weinig hadden gekregen.”

Groen-Wit - Sprundel 5-0 (2-0). 1-0 Jop van Galen, 2-0 Ahmed Zerouali, 3-0 Yassine El Allouchi, 4-0 Kevin de Haan, 5-0 Sajen Sivalingam.

Sprundel kende een offday in Breda. ,,In tegenstelling tot de eerste wedstrijden ditmaal geen enkel moment aanspraak gemaakt op resultaat”, baalde Sprundel-trainer Patrick Arnouts. Groen-Wit-trainer Martijn van Galen ziet zijn ploeg ‘stapje voor stapje naar een hoger niveau gaan’. ,,Het is mooi dat we vijf keer scoren, met vijf verschillende doelpuntenmakers. En bovendien mocht Lewis Soeterboek uit de JO17 zijn debuut maken.”

Philippine - UVV’40 3-0 (1-0).

UVV'40-trainer Jeroen Polman was duidelijk: ,,Het was geen beste wedstrijd van onze kant, we liepen heel de wedstrijd achter de feiten aan. We gaan zometeen nog wel een hapje eten met elkaar, want een aantal spelers komt uit Zeeland. Een lange dag op pad, die we op een gezellige manier gaan afsluiten.”

VVR - Terneuzen 1-4 (0-1). 0-1 Hakan Basagac, 1-1 Stef van Nispen, 1-2 Basagac, 1-3 en 1-4 Sinan Coban.

,,We hebben veel kansen gecreëerd, maar het moet voor ons een keer goed gaan vallen. Gelijk na onze gelijkmaker viel de 1-2, toen zag je de moed wel een beetje in de schoenen zaken”, vertelde VVR-trainer Mark Schuiten.

DSE - Zundert 2-2 (0-2). 0-1 Lucas Aarts (e.d.), 0-2 Fabian Nelemans, 1-2 en 2-2 Pjotr Hendrickx.

Zundert-trainer Jack Sweres was kort na afloop des duivels. ,,We hadden de wedstrijd al voor rust op slot moeten gooien. Na rust waren we onherkenbaar, konden de bal niet meer in de ploeg houden en kwamen nog nauwelijks in de buurt van hun zestien. Uiteindelijk hebben we hier verloren van onszelf. Dure verliespunten.”

Enkele meters verderop regeerde bij DSE de opluchting. Trainer Peter Sweres was de eerste helft niet vergeten: ,,We moeten dit maar zien als een goede terugkomst. De eerste helft waren we nergens. Er was geen geloof en geen team te zien op het veld. Na rust zie je dat we ons in de wedstrijd knokken en ook laten zien dat we wel degelijk kunnen voetballen.”

De bezoekers heersten in de eerste helft, zorgden via Siemen Boomaerts, Wim Kas en Mike Daemen continu voor gevaar op de vleugels terwijl aanvoerder Fabian Nelemans vanaf het middenveld kon dirigeren. DSE-coach Peter Sweres greep al halverwege de eerste helft in door zijn middenveld te versterken, maar moest met lede ogen toezien dat het via een eigen doelpunt van Lucas Aarts en een treffer van Nelemans halverwege 0-2 stond.

Na de thee hield de thuisclub het speelveld een stuk kleiner, ging het ineens duels aan en won deze bovendien ook nog eens. Na balverlies volgde meteen druk. Het was genoeg om Zundert van de leg te krijgen. De voor rust nog zo makkelijk voetballende bezoekers werden door het opportunisme teruggedrongen, ontsnapten na een uur nog op een inzet van Laming, maar zagen enkele minuten later Pjotr Hendrickx de aansluitingstreffer achter Thomas van Nederkassel schieten. De Etten-Leurse goalgetter was tot op dat moment vrijwel onzichtbaar, maar maakte zijn faam in de 77ste minuut waar door ook voor de gelijkmaker te tekenen.