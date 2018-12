DSE klopt tiental Venray, vrouwen Bavel onderuit

zondag 4c RFC stoot Be Ready van eerste plaats, Dussense Boys overklast Boeimeer

18:34 RFC is door de 5-3-overwining op Chaam de nieuwe koploper geworden. Op basis van doelsaldo voert RFC nu voor Be Ready het klassement aan. Dussense Boys droogde Boeimeer met 8-1 af. Bij de rust was het al 5-0 voor de kasteelheren uit Dussen.