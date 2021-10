DSE kent weinig problemen met Witkampers, VDZ stopt opmars van OVV'67 af

Zondag 2E Bavel geeft Beek Vooruit stevig pak slaag, Ruben Maas maakt er vijf voor Cluzona

3 oktober De 6-0-overwinning van Bavel op Beek Vooruit is er een die meetelt. Met drie doelpunten had Niek Akkermans een groot aandeel in de score. Bij Rijen was Freek Trommelen met twee doelpunten belangrijk. TSC werd door Cluzona met 2-6 overklast. Goaltjesdief Maas nam vijf van de zes Cluzona-treffers voor zijn rekening.