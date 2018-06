DSE keert terug in de hoofdklasse, Bavel 2 promoveert

Nacompetitie voor plaats in de hoofdklasse

OVV'67 - DSE 0-3 (0-2).

Ik ben een blije trainer. Via een aantal omwegen zijn we uiteindelijk toch gepromoveerd. Zonder op te scheppen vind ik ons de beste ploeg van de eerste klasse D, dat bevestigen de andere ploegen ook. Opgelucht en blij dat we volgend jaar weer in de hoofdklasse gaan spelen'', aldus een tevreden DSE-trainer Peter Baan. DSE was de gehele wedstrijd beter en overrompelde OVV'67 met name in de beginfase. OVV'67 probeerde nog wel maar DSE was oppermachtig. De ploeg uit Etten-Leur mag zich op gaan maken voor een terugkeer in de landelijke hoofdklasse.