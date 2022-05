DSE kan kampioenschap al ruiken, Bavel had een puntje verdiend

VrouwenvoetbalOVV’67 versloeg de nummer drie VDZ en had zelfs kansen op een grotere uitslag. Bavel kreeg kansen op de gelijkmaker, maar de bal wilde er niet in. H Fortuna’54 wist DSE te verassen met drie razendsnelle counters, maar DSE bleef aanvallen en gaf niet op.

OVV’67 - VDZ 2-0 (1-0). 1-0 Femke Bol, 2-0 Nikki Haagberg.

OVV’67 boekte een knappe overwinning op VDZ en volgens aanvoerder Rebecca van Aalst had de uitslag nog groter kunnen zijn. ,,Vooral in de tweede helft speelden wij veel beter en kregen we genoeg kansen om een grotere uitslag neer te zetten. In de eerste helft ging het spel meer heen en weer maar werd er niet veel gecreëerd.”

Bavel - Nooit Gedacht 2-3 (1-2). 1-0 Zoë van Ginneken (pen), 2-2 Pleun van Ginneken.

Bavel wist de punten niet in eigen huis te houden, maar volgens trainer Jim Verhaart was een punt wel verdiend geweest. ,,We begonnen slordig maar met name in de tweede helft hebben we sterk gespeeld. We kregen een aantal kansjes maar die moet je dan wel afmaken natuurlijk.“

DSE - Fortuna’54 4-3 (0-2). 1-3 Anouk Krouwel, 2-3 Colinda van der Steen, 3-3 en 4-3 Nidia Bos.

,,Het was een thriller vandaag’’, vertelde DSE-trainer Peter Baan. ,,We begonnen goed aan de wedstrijd. Vervolgens knipper je drie keer met je ogen en krijgen we twee goals tegen uit razendsnelle counters.’’

In de rust veranderde DSE van tactiek en bleef met aanvallend voetbal op jacht naar de aansluitingstreffer. ,,In het laatste half uur belonen we onszelf dan eindelijk. Ik denk dat andere trainers de krant niet lezen want Nidia Bos scoort weer twee keer uit spelhervattingen. Er zijn nog vijf wedstrijden te spelen en ik wil er eigenlijk nog niet over praten, maar het kampioenschap komt steeds dichterbij.”