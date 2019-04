DSE houdt zicht op periode na opmerkelijk inhaalduel, scheidsrechter arriveert 35 minuten te laat

zondag 4BDoor een misverstand tussen de scheidsrechter en de KNVB begon het duel in Putte 48 minuten later dan gepland. DSE trok in een 51 minuten durende helft aan het langste eind: 3-4. DSE doet daarmee wat het moet doen en houdt zicht op de tweede periodetitel.

Bezorgde blikken langs de lijn op Sportpark de Buizerd in Putte. Met nog tien minuten tot de aftrap is scheidsrechter Mohamed Charif nog altijd in geen velden of wegen te zien. ,,Dat zul je net zien”, vreest Grenswachters-trainer Patrick Arnouts. ,,Beide ploegen tot in de puntjes voorbereid, maar straks geen scheidsrechter.”

Na contact tussen het bestuur van Grenswachters en de KNVB volgt de mededeling dat de arbiter een kwartier later dan gepland zou arriveren. Dertig minuten later nemen de zorgen bij beide kleedkamers opnieuw toe. Nog altijd is scheidsrechter Charif niet gearriveerd. Met de naderende duisternis moet er snel worden afgetrapt, aangezien de thuisploeg geen verlichting langs het hoofdveld heeft staan. Het bijveld, waar wel acht lichtmasten voor het nodige licht zorgen, heeft daarentegen geen lijnen en is daarmee niet speelklaar.

Zo’n 35 minuten na het oorspronkelijke begin van de wedstrijd arriveert de scheidsrechter op het sportpark. De spelers van Grenswachters en DSE hebben dan inmiddels de tweede warming-up erop zitten. ,,Ik heb onlangs aangegeven dat ik niet meer doordeweeks wil fluiten”, excuseert Charif na afloop. ,,Deze wedstrijd was al ingepland, maar ik had er geen rekening mee gehouden dat ik deze nog moest fluiten.”

Op 24 februari werd de wedstrijd na een helft spelen gestaakt wegens ‘wanordelijkheden’. Volgens beide coaches was er destijds maar weinig aan de hand. ,,Bij het naar de kleedkamers gaan roept een toeschouwer ‘Slechte scheids’ naar de arbiter”, blikt Corné Grinwis, assistent-trainer van Grenswachters, terug. ,,Tot ieders verbazing reageert de scheidsrechter erop en staat hij op het punt om te vechten met deze supporter. Voorzitter Daniel Janssens kon hem nog op tijd tegenhouden.”

Donderdagavond leverde de wedstrijd geen sprankelend voetbal op. Een scrimmage in de 67ste minuut, die ongelukkig door Grenswachters-aanvoerder Mark Leenaerts in eigen doel wordt geschoten, zorgt voor de enige opwinding in de tweede helft. Een helft die, mede door Grenswachters, uiteindelijk 51 minuten zou duren. Door het scorebord tactisch te pauzeren probeerde de thuisploeg tevergeefs de gelijkmaker in blessuretijd te forceren.

,,Missie geslaagd”, aldus DSE-trainer Willem Lambregts. ,,We wachten nu op wat RSV doet in hun twee inhaalwedstrijden. Winnen ze twee keer, dan zijn zij periodekampioen. Laten ze ergens punten liggen, dan hebben wij in ieder geval nacompetitie.”

Grenswachters – DSE 3-4 (3-3) 0-1 Pjotr Hendrickx, 1-1 Mark Leenaarts, 2-1 Nicky Verboven, 3-1 Ronald Clarijs, 3-2 Grenswachters (e.d.), 3-3 Cas Nooren (pen), 3-4 Leenaerts (e.d.).