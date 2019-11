DSE hopt voorbij Bavel, OVV'67 haalt uit tegen Antibarbari

HOOFDKLASSE B

Bavel - DSE 0-2 (0-2) 0-1 Eefje van Haperen, 0-2 Roos Hop.

Binnen de lijnen was het vooral DSE dat in het begin de dienst uitmaakte. Dat DSE vooral voor de punten naar Bavel was afgereisd, was zichtbaar aan het spel dat de ploeg op de mat legde. Hoewel het bij de thuisploeg op voorhand al bekend was dat DSE het meest dreigend zou zijn uit spelsituaties, viel het doelpunt van de gasten uit de eerste de beste hoekschop. DSE-aanvoerster Fleur van Schaik won het kopduel, waarna de mee naar voren gekomen verdedigster Eefje van Haperen de bal plots voor de voeten kreeg. ,,Dat had ik ook niet verwacht, het was alweer mijn derde van dit seizoen”, glunderde Van Haperen.

Volledig scherm Bavel-speelster Anneletta Tielrooy (groene shirt) wordt hardhandig van de bal gezet door DSE-aanvalster Sharona Vermunt. © Pix4Profs-Ron Magielse

Van een wake-up-call was geen sprake bij Bavel. DSE-aanvalster Roos Hop kreeg alle vrijheid van het centrale duo van de thuisploeg, raakte de bal met haar scheenbeen en zag tot haar eigen geluk de bal in het doel belanden: 0-2. ,,Het waren mijn eerste negentig minuten binnen de lijnen”, bekende Hop na afloop. ,,Tot deze zomer zat ik op atletiek. Via via kwam ik in contact met DSE en heb ik een paar keer meegetraind met de selectie. Het beviel mij enorm en van mijn trainer Peter Baan mocht ik gelijk al een aantal minuten maken.”

DSE-trainer Peter Baan kon opgelucht ademhalen na afloop. ,,Ik had Bavel sterker ingeschat. We voerden ons plan uitstekend uit. Volgende week kunnen we onze serie kracht bijzetten tegen Fortuna’54.” Voor Bavel ziet de stand er minder florissant uit. Medehekkensluiter Buitenveldert won wel en droeg zodoende de rode lantaarn over.

