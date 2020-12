DSE haalt Peter Sweres binnen als opvolger van Lambregts

Sweres is geen onbekende in het West-Brabantse amateurvoetbalwereldje. Als trainer verdiende hij zijn sporen als eindverantwoordelijke bij onder meer Unitas'30, JEKA, Dosko en Roosendaal. Bij Dosko promoveerde de oefenmeester achtereenvolgens van de tweede klasse naar de hoofdklasse om daar uiteindelijk vier seizoenen in mee te draaien. Bij Roosendaal, tot de zomer van 2020 zijn laatste klus, pakte hij in zijn tweede seizoen de titel waarna het coronavirus in zijn derde en laatste jaar de jacht op een nacompetitieticket afremde.

Deze week kwamen Sweres en DSE tot een overeenkomst van minstens één seizoen. ,,Willem Lambregts, de huidige trainer, heeft eerder deze maand aangegeven het op zondag rustiger aan te willen doen", vertelt DSE-voorzitter Corné Lauwen. ,,Willem is vader geworden en wil meer tijd aan zijn gezin besteden. Wel zijn we blij dat hij binnen de club behouden blijft: Willem gaat een van de jeugdelftallen van DSE coachen.”

Meester-leerling

De trainersmutatie van Willem Lambregts naar Peter Sweres is als de meester die zijn leerling opvolgt. ,,In het verleden ben ik trainer geweest van Unitas'30 waar ik Willem heb laten debuteren", vertelt Sweres. ,,Dit korte seizoen ben ik een paar keer gaan kijken bij DSE. Ze hebben de laatste jaren behoorlijk aan de weg getimmerd en hebben een enorm potentieel in de groep zitten. We staan voor een enorme uitdaging, maar persoonlijk denk ik dat we met deze groep kunnen mikken op een niveau hoger dan de derde klasse.”

,,Het complete plaatje heeft ervoor gezorgd dat ik deze week akkoord ben gegaan met DSE", zo vervolgt Sweres die ook met een andere amateurclub in gesprek was. ,,Met beide clubs heb ik goede gesprekken gevoerd, een aantal factoren, waaronder het spelerspotentieel, hebben de doorslag gegeven.”

Ook DSE-voorzitter Lauwen is in zijn nopjes met de nieuwe trainer. ,,Nadat Willem aangaf een stap terug te willen doen, hebben we gelijk de opties overwogen. Peter Sweres stond bovenaan ons lijstje, als club zijn we enorm blij dat hij voor ons heeft gekozen.”

Ambitieus

Eind vorige maand gaf Sweres aan ‘niet zomaar bij de eerste aanbieding te happen, maar dat hij tegelijkertijd zijn hand er niet voor omdraaide voor een vierdeklasser’. Met DSE keert hij terug in de klasse waarmee hij in 2019 de titel pakte bij Roosendaal. ,,Het was even wennen, zo’n langere zomervakantie. Ik was jarenlang gewend om op zondag langs de lijn te staan, dat gaat hopelijk na de volgende zomerstop eindelijk weer gebeuren. Een aantal tegenstanders ken ik vrij goed, maar er zitten ook een paar nieuwe tegenstanders tussen. Het gaat een mooie uitdaging worden.”