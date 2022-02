DSE fier aan kop na winst op nummer twee, Bavel zet brilstand op scorebord

DSE-trainer Peter Baan vond de wedstrijd toch niet zo eenzijdig als de uitslag doet vermoeden. ,,Alles viel onze kant op. We kwamen na een paar minuten op voorsprong door een keepersfout, en kregen aan het einde van de eerste helft een discutabele penalty waarmee we de 0-4 scoorden. We hadden controle en wonnen dik verdiend, maar 0-4 is wel geflatteerd.”

In een wedstrijd met weinig grote kansen wist Bavel niet tot scoren te komen tegen hekkensluiter Fortuna ‘54. Volgens Bavel-trainer Jim Verhaart maakte de scheidsrechter twijfelachtige beslissingen aan beide kanten. ,,Wij hadden een penalty moeten krijgen, maar deze werd niet gegeven. Aan de andere kant hadden zij een moment waarbij de bal net wel of net niet over de doellijn was. Al met al is 0-0 dus wel een terechte uitslag. Er zat niet meer in, maar we kunnen beter. Dat hebben we de laatste weken laten zien.”