DSE- en Bavel-vrouwen beginnen met een nederlaag, OVV'67 vergeet te winnen tegen Orion

zondag 3A MOC'17 kanonnen­voer voor hongerig RBC, Hoeven met houdini-act langs HVV'24

20:42 RBC leeft weer. Afgelopen zomer transformeerde de ploeg van trainer Koos Waslander tot een ware voetbalmachine. Met een half dozijn aan nieuwkomers in de basis walste in de tweede helft over MOC’17 heen: 7-2. Hoeven kende tegen HVV'24 een heuse houdini-act. Met tien man en een 1-3-achterstand ging Hoeven de rust in. Na rust kreeg de ploeg van trainer Eric Koenraads vleugels en boog het de achterstand om tot een 4-3-overwinning.