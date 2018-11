DSE blijft in spoor koploper, Sprundel in top drie en RSV is los

zondag 4BDe nummer twee van de competitie, DSE, heeft geen fout gemaakt tegen Grenswachters. Sprundel wist met grote cijfers te winnen van NSV en nestelt zich in de top drie. Doordat BSC dit weekend niet in actie kwam passeert de equipe van Jack Verlaar de Roosendalers op de ranglijst. De wedstrijd BSC-HSC’28 wordt volgend weekend afgewerkt.

Achtmaal - Gesta 1-1 (0-0) - 0-1 Maurice van de Wijngaard, 1-1 Erik Bink

“Het was een erg matige wedstrijd van beide kanten”, dat zei Achtmaal-trainer John van Aert na afloop van het duel. “Het was een wedstrijd op basis van strijd waarin wij in de eerste helft de beste kansen kregen. Gesta kwam op voorsprong door een schitterende vrije trap. Wij kwamen op gelijke hoogte en dat was in mijn ogen ook een terechte uitslag. We hadden op plaats drie kunnen komen na dit weekend, maar het blijft allemaal dichtbij elkaar staan op de ranglijst”, aldus Van Aert.

DSE - Grenswachters 2-0 (1-0) - 1-0 Bart Naalden, 2-0 Pjotr Hendrix

“Onze keeper Coen Jansen was onze man van de wedstrijd”, meende DSE-trainer Willem Lambregts. De formatie van trainer Willem Lambregts blijft zo in het spoor van koploper Emma. De achterstand van de ploeg uit Etten-Leur bedraagt drie punten.“Grenswachters kreeg bij een 1-0 tussenstand een strafschop en Coen pakte die pingel. Hij was erg belangrijk in deze wedstrijd”, vervolgde Lambregts. “We begonnen slap aan de wedstrijd, maar in de tweede helft waren wij de bovenliggende partij”, aldus Lambregts.

DIOZ - Wernhout 1-1 (0-0) - 0-1 Mathieu Rombouts, 1-1 Dennis Slooters

“In de eerste helft hadden wij de betere kansen. Door het goede keepen van de doelman van Wernhout bleef het gelijk”, zo analyseerde DIOZ-trainer Corne Willemsen. “Na rust kregen wij een rode kaart en moesten we met tien man verder. We slepen nog een punt uit deze wedstrijd en daar ben ik heel erg tevreden mee. Ik was zeer te spreken over de werklust van mijn spelers in deze wedstrijd”, besloot Willemsen.

NSV - Sprundel 1-6 (0-2) - 0-1 en 0-2 Roy v/d Broek, 0-3 Jovanni van Nijnatten, 1-3 Martin Kuijer, 1-4 Ruben Wagtmans, 1-5 V/d Broek, 1-6 Wagtmans.

“We hebben ons uitstekend hersteld na vorige week”, zei Sprundel-trainer Jack Verlaar na afloop. “Wij waren in de gehele wedstrijd de bovenliggende partij. De complimenten voor mijn jongens. Ik heb ook nog twee jeugdspelers hun debuut kunnen laten maken en dat is altijd mooi”, aldus Verlaar.