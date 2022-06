Droomscenario in derby wordt nachtmerrie: Gloria UC degradeert

De lijdensweg van Gloria UC is bijna voorbij, wanneer een man onder een wit laken met kijkaten plotseling het veld betreedt. Hij draait een rondje op de grasmat terwijl er doorgevoetbald wordt, waarna de jolige Viola-supporter weer naar zijn vrienden rent. De entree van het zogeheten degradatiespook is een typerend einde van de streekderby. Want door de 2-4 nederlaag is de altijd beladen wedstrijd voor de thuisploeg uitgemond in een ware nachtmerrie. ,,Die gozer krijgt bier van ons”, zegt Remco Meeuwsen kort na het laatste fluitsignaal. ,,Ik weet niet wie eronder dat laken zat, maar ik vond het een mooie actie”, zegt de grinnikende aanvoerder van Viola. ,,Dit was al mijn tiende jaar in het eerste, maar ik heb niet veel mooiere derby’s gespeeld dan deze”, aldus de scorende nummer zestien. ,,Het voelt altijd heerlijk om Gloria UC op eigen veld te verslaan en het is extra speciaal om ze het laatste zetje richting de vijfde klasse te geven.”