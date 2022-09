Droomloting in Belgische beker: West-Brabants duo moet het opnemen tegen WK-ganger

Nizar Mekkaoui uit Oudenbosch en Skender Loshi uit Breda kunnen zich opmaken voor een kraker van jewelste. In het Belgische bekertoernooi, met de legendarische naam ‘de Croky Cup’, is hun amateurclub Dessel Sport gekoppeld aan bekerwinnaar AA Gent.

Reikhalzend zullen de twee ‘Ollanders’ van Dessel Sport -hoogste amateurniveau- hebben uitgekeken naar de bekerloting van dinsdag. De ploeg uit de provincie Antwerpen had in de eerste ronde al knap profclub Virton (1B, tweede niveau) uitgeschakeld na verlenging (2-1) en ging daarom in de koker waar ook de grote clubs in zaten. ‘Laat de absolute toppers maar komen naar het Armand Melisstadion’, viel te lezen op de clubsite. Ze hebben hun zin gekregen. Niemand minder dan bekerwinnaar AA Gent komt op bezoek in de 1/16de finale.

Mekkaoui en Loshi kunnen hun lol op. De twee aanvallers vinden mogelijk verdediger Michael Ngadeu op hun weg, meer dan vijftigvoudig international van WK-ganger Kameroen. Andere bekende namen zijn middenvelder Sven Kums (ex-Heerenveen), aanvaller Laurent Depoitre en Nederlander Tarik Tissoudali (verleden bij onder meer Telstar en Cambuur).

Volledig scherm Skender Loshi aan de bal voor Dessel Sport © AFP

De wedstrijd staat gepland voor 8, 9 of 10 november. Gent (nu zevende in België) speelt de donderdag ervoor nog in de Conference League tegen Molde en in het weekend staat de topper tegen kampioen Club Brugge op het programma.

Mekkaoui en Loshi zijn bezig aan hun eerste seizoen bij Dessel. Mekkaoui (25) speelde in de jeugd bij RBC, NAC en Sparta en bij de senioren kwam hij uit voor onder meer Baronie en Kozakken Boys. Dit seizoen staat hij op twee competitietreffers uit vijf wedstrijden in de Eerste Nationale (het hoogste amateurniveau). Skender Loshi (23) was dit seizoen in beeld bij Baronie, maar koos uiteindelijk ook voor het Belgische avontuur. Hij speelde drie competitiewedstrijden mee, maar scoorde nog niet. Het voormalig NAC-talent kwam over van ASWH en speelde eerder op Malta en in Polen.

Bredanaar Mehdi Naqqadi tegen KV Oostende Mekkaoui en Loshi zijn niet de enige West-Brabanders actief in de Croky Cup. Bij Thes Sport (ook Eerste Nationale) speelt Mehdi Naqqadi uit Breda. De aanvallende middenvelder krijgt met zijn ploeg KV Oostende op bezoek, dat is de nummer 13 van België. Naqqadi begon bij Advendo, werd opgepikt door NAC en speelde vervolgens bij Baronie, JEKA en Kozakken Boys in de jeugd. Bij die laatste club maakte hij zijn debuut. Hij pendelde daarna enkele jaren tussen de hogere klassen van het Nederlandse en Belgische amateurvoetbal, voor hij in 2020 in Hoogstraten belandde. Vanaf afgelopen zomer komt hij uit voor Thes Sport uit Tessenderlo. Lees hier een interview met Naqqadi van eerder dit jaar.

