Droomaffiche voor Bavel-vrouwen: Ajax komt op bezoek voor bekerkraker. ‘Grandioos’

Als hoofdklasser komt Bavel automatisch uit in de KNVB-beker. In de poulefase was de ploeg te sterk voor FC Eindhoven, DVC’26 en FC Berghuizen. In de eerste knock-outronde werd Eldenia verslagen. De tweede knock-outwedstrijd tegen topklasser RVVH zou uitmaken wie er in de achtste finale tegen Ajax speelt.

Nadat Lisa Jansen voor rust voor de 1-0 had gezorgd, verdubbelde Hilde Veth de voorsprong in de tweede helft. De 2-1 viel nog wel, maar Bavel hield dapper stand. De ontlading na afloop was groot bij de technische staf en bij de speelsters van Bavel. De ploeg van trainer Mark van Gils, wiens contract met één jaar verlengd is, speelde vol voor de winst. ,,Dit is grandioos en prachtig voor de club, we krijgen nu een affiche om van te dromen”, gaf een zichtbaar geëmotioneerde Van Gils aan.