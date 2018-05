Driepunter Prinsenland biedt nieuwe hoop, Klundert onderuit

zaterdag 4c Alliance na rust langs Dosko, The Gunners schiet met scherp

21:14 Hoewel Dosko in de eerste helft de beste kansen had om een beslissende voorsprong te nemen, ging de winst toch met 2-0 naar Alliance. Nicky Maas was met zijn twee treffers de man van de wedstrijd bij de Roosendalers. Hij scoorde 1-0 na een fraaie individuele actie en 2-0 na een assist van Coen Buijk.