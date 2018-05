Driemaal is scheepsrecht voor kampioen Moerse Boys

Eén punt was voldoende voor Moerse Boys. Het verschil met runner-up Madese Boys bedroeg voorafgaand aan het duel in Loon op Zand negen punten met nog drie wedstrijden te gaan.

Dat punt moest behaald worden tegen uitgerekend Uno Animo. Tijdens de eerste poging voor Moerse Boys om de titel in de tweede klasse binnen te halen, verstoorde uitgerekend de ploeg uit Loon op Zand het feestje. In Klein-Zundert werd het 0-0, daar waar Moerse Boys destijds aan drie punten genoeg had voor de promotie.