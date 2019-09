Drie punten voor Baronie en Halsteren, Moerse Boys kansloos bij OJC

Baronie heeft Silvolde op eigen veld met 4-2 verslagen. Het was geen hoogstaande wedstrijd, maar de Bredanaars waren uiteindelijk wel de verdiende winnaars. Halsteren kwam in het laatste kwartier tegen EHC met de schrik vrij. Door twee defensieve fouten kwam Halsteren twintig minuten voor tijd met 1-2 achter te staan tegen een tiental uit Zuid-Limburg. Moerse Boys is kansloos onderuit gegaan op bezoek bij OJC Rosmalen. De ploeg van Jurgen Arnouts verloor met 3-0.

De eerste helft was niet bepaald vermakelijk voor het publiek, met te veel fouten en te weinig goed voetbal. Baronie kwam nog wel furieus uit de kleedkamer, maar hield dat niet vol. De bezoekers leken de dozen nog om hun schoenen te hebben zitten, de trainer greep zelfs voor rust in met een dubbele wissel.

Baronie kwam nog wel tot scoren in die eerste helft. Jorik Mijnhijmer schoot de thuisploeg al vroeg op voorsprong, na een knap gewonnen kopduel door Yassine Mejres. Die voorsprong in de rust was verdiend, hoewel Baronie ook niet goed speelde.

Snelle goal

Ook in de tweede helft begon Baronie krachtig. Dat leidde wederom tot een snel doelpunt, nu was het Jens Wirix die knap afrondde. Een paar minuten later maakte Silvolde echter vanuit het niets de aansluitingstreffer, een hoge bal en een miscommunicatie tussen David Vermeulen en Michel van Butselaar zorgde ervoor dat Wout Blasman binnen kon koppen.

Het spel was vervolgens weer wat rommelig, maar echt gevaarlijk werd Silvolde geen moment. En toch kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Jorik te Kaat kreeg alle tijd en ruimte om vanaf zijkant strafschopgebied bal in de verre hoek te krullen: 2-2.

Die score bleef lang staan, maar Baronie sloeg wederom in de laatste fase toe op eigen veld. Quinton Eugenia, die vroeg in de tweede helft was ingevallen, rondde een goede bal van achteruit af. Hij was de keeper te snel af en maakte de 3-2 tot opluchting van het overgrote deel van het publiek. In de slotseconden zorgde hij zelfs nog voor de vierde van de middag.

Halsteren

Ruim twee uur heeft EHC-doelman Sven Swakhoven in de bus gezeten om uiteindelijk na amper twee minuten weer aan de terugreis te kunnen denken. De doelman kwam uit, maar verkeek zich op de technisch begaafde Thomas Marijnissen. De linksbuiten wipte de bal over Swakhoven heen, waarbij de doelman hands maakte buiten zijn eigen zestienmetergebied. Rood voor de doelman en daarmee een droomstart voor Halsteren.

Halsteren had veruit de betere kansen, maar hield EHC eigenhandig in de wedstrijd. Pas in de 23ste minuut brak Halsteren de ban na een vlotte aanval. Via Jurik Zimmerman kwam de bal via een aantal ploeggenoten in de voeten bij Marijnissen. De linksbuiten zag Anton Fijneman iets te ver voor zijn doel staan en lobde de bal over de ingevallen doelman heen: 1-0.

Na rust, zonder de uitgevallen Marijnissen was Halsteren geen schim van zichzelf tegen EHC. De Limburgers toonden veel meer grinta en dwongen met tien zowaar de betere kansen af vlak na rust. Het resulteerde in de gelijkmaker van Thijs Nieuwland. De aanvaller kreeg de bal in de voeten gespeeld door Halsteren-doelman Andy Steging en kon van een meter of dertig de bal in het lege doel leggen: 1-1. Enkele minuten later werd de miserie voor Halsteren erger toen EHC-aanvoerder Lars Gulpen zijn ploeg op voorsprong schoot: 1-2.

De 1-2 leidde de ommekeer in voor Halsteren. Plots wist de ploeg van trainer Erwin de Nijs elkaar weer te vinden en rondde het de ene na de andere prachtige aanval af. Jurik Zimmerman maakte volledig vrijstaand de 2-2. Fouad Idabdelhay prikte de 3-2 binnen uit een ingestudeerde vrije trap, waarna invaller Tom de Bonte niet veel later een solo van Idabdelhay verzilverde: 4-2. Idabdelhay zelf kopte in de slotseconde nog de 5-2 binnen.

Moerse Boys

,,3-0 zegt genoeg, OJC was beter”, zo is trainer Jurgen Arnouts duidelijk na afloop van de wedstrijd van zijn Moerse Boys in Rosmalen. ,,We hebben wel wat kleine kansjes gehad om zelf een doelpunt te maken, maar nooit aanspraak gemaakt op de overwinning.”