Drie penalty's helpen Baronie langs negental TOGB, Halsteren blameert zich in Zuid-Limburg

Baronie

Binnen een halfuur had Baronie al een riante voorsprong in Berkel en Rodenrijs. Met twee benutte strafschoppen voor Baronie en een rode kaart voor TOGB-centrumverdediger Wouter Vermeer leek het een koud kunstje voor de ploeg van trainer Jurriaan van Poelje. Niet veel later gooiden de gasten uit Breda de wedstrijd op slot. Vlak voor tijd kenden de 21 overgebleven spelers een déjà vu. Weer ging de bal op de stip, kreeg een verdediger van TOGB rood en scoorde Baronie vanaf elfmeter de 0-4.

Halsteren

Moerse Boys

Moerse Boys is eindelijk van die hatelijke nul af. In en tegen Nuenen kwam het maar liefst drie keer op achterstand, maar wist het telkens terug op gelijke hoogte te komen. De club uit Klein-Zundert nam het momentum over van Nuenen en wist in het slotkwartier voor het eerst zelf op voorsprong te komen via Pim Goossens. Diezelfde Goossens besliste het duel in de slotseconde in Nuenen door de 3-5 te scoren.