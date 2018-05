Drama voor Jagernath: voorste kruisband gescheurd en meniscusschade

,,De mri-scan bevestigde waar we al bang voor waren: gescheurde voorste kruisband en schade aan de meniscus. Daar staat een revalidatie van zes tot negen maanden voor", legt de pechvogel zelf uit.

Het gebeurde al in de derde minuut. ,,Ik wilde met rechts bij de bal komen, maar kon er net niet bij. Ik overstrekte mijn linkerknie, knapte er doorheen." De ernst van de blessure was hem nog niet meteen duidelijk. ,,Ik wist wel dat het einde seizoen was. Maar ik had niet gedacht dat het zo erg zou zijn: ik kon nog gewoon een beetje lopen."

Wesley van Beers

De verzorger en fysio van Halsteren, Wesley van Beers, wist wel meteen wat er aan de hand was. ,,Later vertelde Wesley mij dat hij al gelijk zag dat het niet goed was. Vooral vanwege de instabiliteit die ik voelde."

De mri gaf dus duidelijkheid. ,,In het begin was het echt een klap. Vooral omdat ik niet had verwacht dat het zo erg zou zijn. Maar ik moet het accepteren. Ik kan niets anders. Het enige dat ik kan doen is positief blijven, geduld hebben en er alles aan doen om sterker terug te komen."

Kracht haalt hij ook uit gesprekken met fysio Van Beers. ,,Ik praat veel met hem. Hij heeft er veel verstand van, weet dus precies hoe alles zit. Het is voor mij de eerste keer dat ik zo'n erge blessure heb. Spelers uit de groep hebben dit ook nog niet meegemaakt, wel zware blessures, maar geen gescheurde kruisband. Iedereen schrok ervan."