Doskoaan Rob Dietvorst wil eindelijk winnen van Dennis Jaspers en Rood-Wit: ‘We moeten aan de bak’

oog in oogIn de rubriek ‘oog in oog’ blikken we vooruit op een van de wedstrijden in het West-Brabantse amateurvoetbal. Deze week aandacht voor de derby in zondag 1B: Rood-Wit - Dosko. Middenvelders Dennis Jaspers en Rob Dietvorst kijken vooruit.

Eigenlijk is het moeilijk om te zeggen wat ze van de wedstrijd verwachten, concluderen middenvelders Dennis Jaspers (Rood-Wit) en Rob Dietvorst (Dosko). ,,Ik ken een paar gasten die er al een tijdje spelen, de Dietvorst-tweeling bijvoorbeeld. Ook Alper Öztürk, die nieuw is, ken ik, van onze tijd bij RBC. Maar ze hebben ook een hoop nieuwe jongens, dus ik ben vooral benieuwd naar Dosko”, aldus Jaspers over de tegenstander. ,,Dat geldt voor ons ook”, bevestigt Dietvorst. ,,Ik weet dat twee ervaren verdedigers gestopt zijn (Marijn van Beers en Christian de Jong, red.), maar net als wij hebben zij ook een hoop wisselingen.” Een ding staat vast volgens Dietvorst: ,,Het is Rood-Wit, zij klappen er altijd op, dus dat zullen wij ook moeten doen als we willen winnen.”

Statistieken

De ervaren Dietvorst kent de statistieken. ,,Een keer 3-3 bij ons thuis, verder alleen maar verloren. Dan weet je het wel. We moeten aan de bak.”

Ook Jaspers is zich bewust van de goede onderlinge balans. ,,In de laatste derby kregen we voor rust een rode kaart. Daarna kopte ik de 1-0 binnen en wonnen we met 3-1. Het was een van de mooiste wedstrijden van het seizoen.”

Volledig scherm Dennis Jaspers was in de laatste editie van Rood-Wit - Dosko verantwoordelijk voor de 1-0. © pix4profs/petervantrijen

Groei

Rood-Wit begint beter in vorm te raken, ziet Jaspers. ,,Het groeit naar elkaar toe. Vanaf moment één was het een positief gevoel, de sfeer is goed, ook met de trainer, er wordt hard getraind en iedereen doet zijn best. We moesten even op gang komen, waren zoekende, maar vanaf de eerste overwinning loopt het. Je merkt dat je ook anders de wedstrijd in gaat. Het staat gewoon beter.”

Bij Dosko geldt hetzelfde, merkt Dietvorst op. ,,Ten opzichte van vorig seizoen zijn we er op vooruit gegaan. We hebben veel te weinig punten voor wat we hebben laten zien. Verdedigend staat het goed, we geven bijna niets weg. Daarnaast creëren we genoeg, maar de goals moeten nog komen. Ik zie het team groeien. Brian Kruf is weer terug, Marvin Bedaf komt terug van een blessure, dus die hebben we wel gemist.”

De drie punten van zondag brengen de winnaar van de derby belandt vrijwel zeker in het linkerrijtje. ,,En we willen dit seizoen meedoen om een prijsje”, benadrukt Dietvorst het belang van een derbyzege. ,,Zaterdag hebben we eerst nog een teamuitje. We gaan met de selectie naar RKC - Ajax. Kijken hoe het moet en zondag zelf resultaat boeken”, zegt Dietvorst met een lach..