Dosko-zaterdag stapt uit de competitie: ‘Jammer, maar de verstandigste keuze’

Eindelijk valt het kwartje goed voor Dongen: ‘Deze is heel lekker’

11 oktober In de zoektocht naar de tweede overwinning van het seizoen, is Dongen uitgekomen bij Blauw Geel’38. In eigen huis keek Dongen een tijdje tegen een 0-1 achterstand aan, maar door een wonderschone rake vrije trap van verdediger Theo Martens en een intikker van invaller Mauritsio Helstone kwam er tóch schot in die zaak.