Dosko wint eindelijk weer eens, Rood-Wit eert overleden clubicoon

Dosko - TOP 6-2 (3-0) 1-0 Rob Dietvorst, 2-0 en 3-0 Brian Kruf, 3-1 Stijn van den Broek, 4-1 Bart Dietvorst, 5-1 Nikai Derwort, 5-2, 6-2 Kruf.

Dosko-trainer Mart van Bree was een tevreden man, mede omdat zijn team liefst zes keer scoorde; "Eigenlijk haalden we hetzelfde niveau als de voorgaande weken, alleen gingen de kansen er nu wel in. Ik had ze liever verdeeld over de vorige drie drie duels, dat had punten gescheeld maar we werden vandaag wel beloond voor het harde werk. Het was gewoon leuk om te zien." De thuisclub schoot uit de startblokken en stond in een vloek en een zucht met 3-0 voor. Ondanks de ongelukkige 3-1 kwam de winst ook na rust geen moment in gevaar.