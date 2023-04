Dosko wint alsnog in restant van eerder gestaakt duel en houdt hoop op lijfsbehoud

amateurvoetbal Zilveren Schoen | Koploper komt niet in actie, top kruipt naar elkaar toe

Joas Leinders voert nog altijd het klassement om de Zilveren Schoen aan. De aanvaller van Neerlandia’31 kwam afgelopen weekend niet in actie. In de vierde klasse C met dertien teams had de ploeg uit Dorst een vrij weekend.