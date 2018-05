Dosko verstiert kampioensfeest AWC, Rood-Wit terug op plek drie

AWC - Dosko 0-4 (0-2) 0-1 Bart Dietvorst, 0-2 Marvin Bedaf, 0-3 Rob Dietvorst, 0-4 Brian Kruf. ,,Als club ontzettend blij dat we ons gehandhaafd hebben," aldus trainer Mart van Bree, die uiteraard zeer tevreden was met de winst; ,,Zo zie je maar wat beleving en motivatie kunnen brengen. We hebben vandaag eigenlijk maar één kans weggegeven en hadden er zelf nog wel wat meer dan vier kunnen maken, zeker voor rust waarin we wel vier of vijf open kansen kregen." De bezoekers hadden heel het duel het betere van het spel en liepen voor rust al uit naar 0-2. Na een scrimmage die de 0-3 opleverde kon AWC het niet langer opbrengen en scoorde Dosko nogmaals.

Rood-Wit - Gestel 3-0 (1-0) 1-0 Come Dikonda, 2-0 Jens Wirix, 3-0 Sander Wirix.

De thuisclub was door schorsingen en blessures nog steeds niet compleet, maar had weinig moeite met degradant Gestel. ,,Het had bij rust al beslist moeten zijn, we vergaten het eerder af te maken. Net na de rust scoren wij twee keer en was het duel definitief gespeeld," aldus leider André Mathijssen. De thuisclub speelt volgende week opnieuw thuis, tegen koploper AWC. Van een kampioensfeest wil Mathijssen niets weten; ,,Wij hebben nog alle kans op een periode, dat is nu ons doel. We geven dus niets weg, evenals vandaag eis ik niet meer of minder dan winst ook al is het de koploper."