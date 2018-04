Dosko verliest, Rood-Wit geeft zege weg in slotfase

overzicht Moerse Boys verslaat Madese Boys, 'rood' FC Bergen krijgt er 13 tegen

18:35 Moerse Boys heeft in 2E de topper tegen Madese Boys weten te winnen. In diezelfde klasse was Kruisland te sterk voor MOC'17. In 3A vielen wel heel veel doelpunten: RBC won met 6-0, FC Bergen verloor met 0-13.