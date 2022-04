Dosko verliest door tegengoal in de laatste minuut: ‘Een zeer teleurstellende middag’

Eerste klasse BDoor een doelpunt vlak voor het eindsignaal eindigde Dosko met lege handen in het duel tegen Spartaan’20. Trainer van Dosko Mart van Bree sprak van een hele zure middag na het verlies tegen de directe concurrent. ,,We hebben de kansen cadeau gedaan.”

Dosko - Spartaan’20 1-2 (1-0). 1-0 Jari Rommens.

,,Een zeer teleurstellende middag,” zo begint Mart van Bree. ,,De eerste helft speelden we uitstekend. Daar moet ik de jongens echt complimenten voor geven. We gaan alleen rusten met een 1-0 voorsprong. Dat had gemakkelijk 3-0 kunnen zijn en misschien wel moeten zijn. Kansen hebben we namelijk genoeg gecreëerd.

,,Toch is er bij rust niks aan de hand", vervolgt Van Bree. ,,We waren overduidelijk de betere partij en moesten alleen hetzelfde spel doortrekken. In het voetbal geldt er alleen een gouden wet: als je zelf niet scoort, krijg je de doelpunten aan de andere kant om de oren.... Dat is precies wat er in de tweede helft gebeurde. Na tien minuten geven we de gelijkmaker zelf weg door precies voor de goal de bal in hun voeten te koppen.”

Na dat moment werd het spel van de thuisploeg niet beter en kreeg Spartaan’20 licht het overwicht. ,,Alles leek erop dat de wedstrijd in een gelijkspel zou eindigen, maar in de laatste minuut krijgen we toch de winnende goal om de oren. Wederom hebben we de tegengoal aan ons zelf te wijten. Wat het extra zuur maakt, is dat Spartaan zelf amper kansen heeft gecreëerd. Ze hadden een licht overwicht, maar we hebben de kansen aan hun cadeau gedaan.”