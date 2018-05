Dosko staat te snurken, Rood-Wit onderuit

Nemelaer - Rood-Wit 2-0 (0-0) 1-0 Gijst van Baast, 2-0 Joeri Vugts. Coach Reinald Boeren kon door uiteenlopende oorzaken geen beroep doen op zes potentiële basisspelers. Toch was het meeste balbezit in de eerste helft voor de Willebrorders. ,,De invallers hebben het goed gedaan.'' Na de pauze ging het mis, met eerst een afgestrafte defensieve blunder en vervolgens een treffer die geurde naar buitenspel. Boeren vond dat zijn team tenminste een punt had verdiend. ,,Ik kan de jongens niets verwijten.''

't Zand - Dosko 3-2 (3-1) 1-0 Mickey van Hooft, 2-0 Danny van de Lisdonk, 2-1 Marvin Bedaf, 3-1 Steven van Riel, 3-2 Brian Kruf.

Binnen het kwartier keken de Bergenaren tegen een 2-0 achterstand aan. Dosko-coach Mart van Bree was kritisch. ,,We stonden een partij te snurken.'' Na de aansluitingstreffer van Marvin Bedaf namen de bezoekers de wedstrijd in handen. Bedaf had de gelijkmaker op zijn schoen, voordat de Tilburgenaren nog voor de pauze uitliepen naar 3-1. In het tweede bedrijf was Dosko de bovenliggende partij. Na een fraaie aanval over de zijkant kopte Brian Kruf in de 66ste minuut op aangeven van Bart Dietvorst de 3-2 binnen. Verder kwamen de Bergenaren niet. Aan de overkant waren er ook kansen voor 't Zand. Ingecalculeerde risico's, aldus Van Bree. ,,Een balletje diep, dat kan als je open staat.'' Van Bree noemde het verlies een tegenvaller. ,,We zijn te wisselvallig en niet constant genoeg om ergens voor te spelen.''